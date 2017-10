Baníkovci připomněli Holzerovi jeho ‚útěk‘ do Sparty. ‚Mrzí to, ale tak to bývá‘

OSTRAVA Přišli o dvougólový náskok, navíc si musel vyslechnout své. Zlínský fotbalista Daniel Holzer se po odchodu z Baníku poprvé v dresu soupeře představil na ostravské půdě a od domácích fanoušků to schytal. Jeho loňský útěk do Sparty mu příznivci Slezanů ještě nezapomněli a během utkání mu ho několikrát připomenuli nevybíravým skandováním.

„Nic příjemného to nebylo. Vnímal jsem to, mrzí mě to, ale jsou to fanoušci Baníku a přestup do Sparty nesli těžce. Někdo mi to zazlívá, jiný zase ne, ale nebudu jim to vyčítat, tak to prostě bývá,“ řekl Holzer novinářům po zápase, v němž se Zlínem v Ostravě remizoval 2:2.



Druhou hořkou pilulku jeho týmu naservírovali domácí fotbalisté. Zlín venku vedl 2:0, přesto náskok neudržel. „Hrozná škoda toho gólu do šatny. Ale koledovali jsme si o to, Baník hrozil ze standardek. Do druhé půlky jsme šli s tím, že když nedostaneme gól, tak vyhrajeme, ale bohužel se nám to nepodařilo a jeden gól jsme dostali,“ řekl dvaadvacetiletý Holzer, který ve Zlíně hostuje ze Sparty.

„Ševci“ se před utkáním museli porvat i s leteckým přesunem z Moskvy po čtvrtečním zápase Evropské ligy proti Lokomotivu (0:3) a mnoho času na regeneraci jim nezbylo. „Přiletěli jsme asi v pátek v pět hodin ráno a hrát za dva dny je docela těžké. Trenér udělal nějaké změny a myslím, že nám docela pomohly. Věděli jsme, že máme před sebou reprezentační pauzu a že pak můžeme odpočinout, tak jsme to odmakali naplno,“ řekl Holzer.

Zleva Petr Hronek ze Zlína, Milan Baroš z Baníku, Daniel Holzer, Petr Jiráček a Zoran Gajič ze Zlína.

Zlín si v Ostravě připsal na konto první venkovní bod a proti nejslabší ligové obraně si vylepšil i chudé střelecké konto s jediným gólem o dvě trefy. „Za minulé zápasy jeden gól venku, teď za dvacet minut hned dva. Připravovali jsme se na to, že hrají dobrý fotbal, akorát nemají výsledky. Smůla pro ně, že začali hrát i dneska až za stavu 0:2. Asi se z těch minulých zápasů moc nepoučili, ale i proti nám převedli, že hrají dobrý fotbal,“ řekl odchovanec Baníku.