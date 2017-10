Hokejovou Spartu posílí zámořskou NHL ostřílený obránce Zbyněk Michálek

Praha Hokejisty extraligové Sparty posílí obránce Zbyněk Michálek. Čtyřiatřicetiletý bek se do Evropy vrací po 17 letech v zámoří, naposledy hrál na farmě Arizony. Odchovanec Jindřichova Hradce má na kontě 810 zápasů v NHL, k Pražanům se připojí v příštích dnech. V klubu se dohodl na smlouvě do konce sezony.

„Sparta je jeden z největších klubů v Česku a bude to pro mě výzva. Věřím, že svými zkušenostmi do týmu dobře zapadnu,“ uvedl Michálek na klubovém webu.



Účastník olympijských her ve Vancouveru a v Soči, který v minulé sezoně hájil české barvy i na Světovém poháru, byl doposud bez angažmá. V předešlé sezoně odehrál za Arizonu tři zápasy, jinak hrál v Tucsonu v nižší AHL.

Michálek uvažoval i o konci kariéry, nakonec ale kývl na nabídku Sparty. „Přes agenta jsem byl kontaktovaný, že Sparta má hodně omlazenou obranu a chtěli by zkusit získat někoho zkušenějšího. Tím to celé začalo. Já jsem hledal tým, kde by bylo možné hrát, a tahle nabídka přišla v pravý čas a hodně mi vyhovovala,“ uvedl.

Za Spartu se rozhodl hrát i proto, že se chce pokusit vybojovat si nominaci na olympijské hry v Pchjongčchangu. „Nebylo to lehké rozhodování kvůli rodině a dětem, ale mám hokej rád a chtěl jsem pokračovat. Další věc je, že mě láká zabojovat o účast na olympijských hrách. I to je pro mě velká motivace, to přiznávám,“ řekl Michálek.

Přednostně se však chce soustředit na své výkony ve Spartě. „Napřed musím začít hrát a odvádět dobré výkony ve Spartě, pak se můžeme bavit o dalších věcech. Aktuálním cílem je zapadnout do týmu a pomoci Spartě co nejlepšími výkony na ledě,“ dodal Michálek, který startoval na pěti světových šampionátech a ve sbírce má stříbro z roku 2006 a bronz z roku 2011.

Pražané si od angažování Michálka slibují získání zkušeností do obrany. V létě Spartu posílili Tomáš Pavelka, Tomáš Dvořák a Petr Zámorský, kterým je dvaadvacet až pětadvacet let.

„Po velkém omlazení, které nastalo příchodem těchto obránců a při zranění dvojice Piskáček - Švrček, tedy služebně nejstarších beků v týmu, jsme seznali, že zápřah pro naši hodně mladou obranu je velký. Mimochodem v tu chvíli jsme měli vůbec nejmladší obranu v celé extralize,“ uvedl sportovní manažer Michal Broš, podle kterého pro nové hráče navíc není lehké vyrovnat se s tlakem ve Spartě.

„I když se noví obránci zhostili své role výborně a rozhodně není důvod k negativnímu hodnocení, jsme přesvědčeni, že příchod tak kvalitního a zkušeného hráče, jako je Zbyněk Michálek, nám může jedině pomoci,“ řekl Broš, jenž věří, že se nová posila stane lídrem týmu na ledě i mimo něj.