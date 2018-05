Hokejové superposily. Pastrňák s Krejčím by měli ba MS dorazit už zítra

KODAŇ Útočníci David Krejčí a David Pastrňák z Bostonu by se měli připojit k českým hokejistům v dějišti mistrovství světa v Kodani ve čtvrtek. Jejich účast ale musí ještě definitivně posvětit dnešní výstupní zdravotní prohlídka v klubu a souhlas Bruins. Domů míří z Kodaně trio útočníků Robin Hanzl, Martin Kaut a David Šťastný, kteří se místa na soupisce nedočkají.

Příjezdu Krejčího a Pastrňáka by už nemělo nic bránit. „S klukama jsem mluvil osobně, oba doufají, že prohlídku projdou a Boston je uvolní. Zapojili by se s námi už potencionálně zítra,“ řekl novinářům generální manažer českého týmu Jiří Fischer.



Na potvrzení obou posil se ale stále čeká. „Platí, že kluci mají výstupní prohlídky a pohovory dnes, což doufáme, že to bude ráno. Je to posun šest hodin. Ještě čekáme na oficiální dopis od Bostonu, že jsou uvolněni,“ doplnil Fischer.

Krejčí s Pastrňákem by teoreticky mohli stihnout už čtvrteční rozbruslení před večerním duelem s Ruskem. Zda by případně zasáhli do utkání, není jasné. „Nikdy úplně nevylučujeme nic. Nepředpokládám, že by zasáhli, ale třeba projeví přání hrát. Budeme to řešit opravdu aktuálně podle stavu,“ řekl asistent trenéra Jiří Kalous.

Podle něj nebudou mít oba hráči problém po nedělním vyřazení ve 2. kole play off naskočit do zápasového rytmu, až se zařadí do sestavy. „Oba jsou hráči světové úrovně, takže věřím, že se do toho dostanou brzo. Předpokládám, že jim bude stačit chvilka, aby naskočili nazpátek do herního režimu,“ dodal Kalous.

Ozval se i Voráček

Na levé křídlo k nim má trenérský tým dva kandidáty. „Bavili jsme se o určitých variantách, něco máme připravené, ale ještě to není aktuální zveřejňovat,“ uvedl Kalous.

Stavitelé národního týmu se snažili ještě na pozici k centrovi Krejčímu a pravému křídlu Pastrňákovi přesvědčit Jakuba Voráčka z Philadelphie. Nejproduktivnější český hráč v základní části NHL se před dvěma týdny omluvil.

„Tehdy bylo Kubovo rozhodnutí, že reprezentovat nebude, aby se připravil na další sezonu. V neděli se ozval, ptal se. To ještě Boston hrál. Řekl jsem mu, že bychom byli velice rádi, kdyby přijel. Včera odpoledne jsme spolu mluvili naposledy s tím, že nebyl čtrnáct dní na ledě, a na rovinu mi řekl, že se necítí a nebyla by to úplně ideální situace,“ doplnil Fischer.