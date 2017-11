Hokejová senzace, která je na obtíž. Aneb když české kluby válí v Lize mistrů

PRAHA V pravém kruhu si Michal Bulíř zpracoval puk a svižně vypálil pod víko. Liberečtí hokejisté díky gólu 26letého útočníka vyřadili loňské vítěze Ligy mistrů ze švédské Frölundy. Po duelu plném zvratů. Po parádním závěrečném vzepětí. Navíc v prodloužení. Žádná liberecká exploze emocí se však nekonala.

Bílí Tygři - kteří podobně jako Třinec a Kometa Brno pronikli mezi nejlepší osmičku soutěže - se bezhlavě nesápali po autorovi postupové trefy. Bulíř na znamení radosti jen ledabyle pozvedl hokejku.

Vlastně tahle momentka z göteborské haly, v níž úterní osmifinálovou odvetu sledovalo něco málo přes patnáct stovek diváků, perfektně vystihla auru hokejové Ligy mistrů (CHL). Na rozdíl od její slavnější fotbalové sestry, kde letošním účastníkům „jen“ za postup do základní skupiny přiteklo do klubové kasy 385 milionů korun, nemá takový věhlas ani milionářský punc.

České kluby v Lize mistrů Osmifinále

Frölunda - Liberec 3:2 a 4:6p

Třinec - Malmö 2:1 a 2:1

Zug - Kometa Brno 3:4 a 2:5 Čtvrtfinále

Curych - Liberec

Brynäs (Švéd.) - Třinec

Jyväskylä (Fin.) - Kometa Úvodní čtvrtfinálové duely se odehrají 5 .a 6. prosince, odvetná utkání jsou na programu o týden později. O postupujícím rozhoduje součet zápasů. Gól vstřelený na hřišti soupeře - jako například ve fotbalových pohárech - nehraje roli.

Hokejové kluby si musí pobyt v mezinárodním společenství dotovat. Jen pro příklad: trojice extraligových týmů za postup do čtvrtfinále získala 25 tisíc eur (640 tisíc korun), celkově za bonusy inkasovala přes milion a půl korun. Náklady to však zdaleka nepokryje.

„Liga mistrů nás zatím vyšla na tři a půl milionu,“ vypočítává David Trunda, výkonný ředitel Komety. „Postupně by měly odměny vzrůstat,“ podotýká výkonný šéf soutěže Martin Baumann. „Podepsali jsme šestiletou smlouvu s mediálními partnery, na rozvoj soutěže máme dost peněz,“ ujišťuje funkcionář, jenž v Třinci viděl zápas s Malmö.

Před duelem velebil třinecké fanoušky, kteří zaplnili Werk Arenu. Jinak se však CHL až na výjimky - jako jízda Sparty do finále v minulém ročníku - potýká s nezájmem diváků. „Občas bolí, když se hraje zápas srovnatelný s NHL a vidí ho jen dva a půl tisíce diváků nebo dokonce ještě méně,“ smutní Baumann.

Popravdě, soutěž si to kolikrát způsobuje sama. Už v osmifinále na sebe například narazily dva finské týmy. „Je oživení, když jedete do Salcburku, ale hrát se stejným týmem z naší ligy je hrozné,“ připustil český brankář Dominik Hrachovina z Tappary, kterou vyřadilo Jyväskylä. Drhne to marketingově. Hokejové kluby napříč Evropou se teprve učí, jak nalákat diváky na zápas se zahraničním soupeřem.

Odvetné utkání osmifinále play off hokejové Ligy mistrů: HC Oceláři Třinec - Malmö. Hráči Třince se radují z vítězství.

A účinkování v CHL nezatěžuje jen rozpočet. Kluby už do tak nabitého extraligového kalendáře musí vměstnat evropské duely a zdlouhavé cestování. Čas na oddech? Kvůli CHL téměř nulový. I proto Kometa ve švýcarském Zugu nastoupila s plejádou neznámých teenagerů, opory nechala doma. Přesto extraligoví mistři uspěli.



I to přes všechna úskalí značí, že český klubový hokej na mezinárodní scéně neztrácí. Úspěchy v soutěži dodávají extralize prestiž, týmy nabírají zkušenosti. A vidina trofeje, která už není tak vzdálená, začíná vábit. „Určitě uděláme vše proto, abychom postoupili dál,“ říká bek Michal Barinka z Komety. A podobné věty znějí z Liberce i Třince.