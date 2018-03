Hokejisty Českých Budějovic bude trénovat slavný odchovanec Propsal

ČESKÉ BUDĚJOVICE Hokejisty prvoligových Českých Budějovic bude od příští sezony trénovat Václav Prospal. Třiačtyřicetiletý dvojnásobný mistr světa podepsal s klubem dvouletou smlouvu a bude řídit celý sportovní úsek Motoru.

„Celých pět let od znovuzrození klubu jsme byli s Václavem v kontaktu, ale až teď konečně nastaly takové okolnosti, aby se mohl do Motoru naplno vrátit. Právě on dostane na starost sportovní úsek klubu,“ uvedl generální manažer Stanislav Bednařík na klubovém webu.



Prospal, českobudějovický odchovanec, převezme tým místo Mariana Jelínka, pod jehož vedení Jihočeši ani letos nedokázali postoupit zpět do extraligy. O nejvyšší soutěž klub přišel v roce 2013, kdy společnost Mountfield převedla licenci do Hradce Králové.

„O návratu do Českých Budějovic jsem dlouho uvažoval, k Motoru mám hodně blízký vztah a záleží mi na něm. S rodinou jsme se nakonec rozhodli, že se vrátíme do Čech, a já se tak postavím výzvě vrátit České Budějovice na výsluní. Moc se na to těším,“ řekl Prospal, jenž v současnosti působí jako asistent u reprezentace. Po skončení kariéry v NHL zůstal s rodinou v Americe.