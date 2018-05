Hokejisté Slovenska prohráli i podruhé. Finové rozdrtili Lotyše 8:1

KODAŇ Hokejisté Švýcarska porazili na mistrovství světa Slovensko 2:0 a mají po dvou zápasech pět bodů v tabulce skupiny A. Čistým kontem přispěl k první výhře Švýcarů nad Slováky na světových šampionátech brankář Reto Berra. Na obou gólech se podíleli Mirco Müller a Tristan Scherwey.

MS v hokeji Slovensko - Švýcarsko 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) Branky a nahrávky: 12. Scherwey (Diaz, Müller), 21. Müller (Scherwey). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Hribik (ČR) - Lazarev (Rus.), Malmqvist (Švéd.). Vyloučení: 3:2. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 10.915. Slovensko: Čiliak - Čajkovský, Sekera, Ďaloga, Graňák, Jaroš, Jánošík, Fehérváry - Jurčo, Krištof, Nagy - Bakoš, J. Mikúš, Haščák - Svitana, Buc, Bondra - Skalický, Marcinko, Cingel. Trenér: Craig Ramsay. Švýcarsko: Berra - Diaz, Müller, Untersander, Kukan, Fora, Frick, Genazzi - Rod, Haas, Scherwey - Niederreiter, Corvi, Hofmann - Riat, Vermin, Moser - Baltisberger, Schäppi. Trenér: Patrick Fischer.

Oba týmy odehrály své vstupní zápasy do turnaje v sobotu, Švýcaři však měli o pár hodin více času na regeneraci a možná i proto byli v úvodu aktivnější. Brankář Čiliak ale stejně jako proti Česku chytal výtečně. Přesto kapituloval jako první, ve 12. minutě jej překonal Scherwey, který tečoval Diazovu střelu od modré čáry.

„Nebyli jsme na zápas připraveni, nebruslili jsme a bez toho to nejde. Na to, že jsme hráli včera, se nemůžeme vymlouvat. Všichni víme, o co a jak se hraje,“ uvedl kapitán Slovenska Andrej Sekera pro Českou televizi.



Na začátku druhé třetiny Švýcaři zvýšili, poté co se prosadili dokonce v oslabení. Slováci špatně obsadili hráče a Scherwey našel zcela volného Müllera, který nezaváhal.

A o tři minuty mohlo být pro Čiliaka a spol. ještě hůře. Diaz opět dotlačil puk za brankovou čáru, ale rozhodčí předtím chybně předčasně přerušil hru. Slováci poté přežili téměř minutové dvojnásobné oslabení a snížit mohli Nagy či Skalický, Berra ale předvedl dva skvělé zákroky.

Gólman Anaheimu nakonec čisté konto udržel a připsal si celkem 25 zákroků. Zatímco Švýcarsko, které bude v úterý večer třetím soupeřem českého výběru na šampionátu, oslavili na turnaji druhé vítězství, Slováci podruhé prohráli.

„Nehráli jsme dobře. Teď se musíme vzchopit, vytáhnout si nohy ze zadku a hrát lépe. V pondělí si oddechneme a v úterý už musíme vyhrát,“ řekl brankář Marek Čiliak, který si v zápase připsal 24 zákroků. Dalším soupeřem Slováků bude Rakousko.



Finové jsou stoprocentní

Hokejisté Finska porazili v utkání skupiny B nv Herningu Lotyšsko vysoko 8:1. Zopakovali tak výsledek z úvodního vystoupení proti Koreji a jsou zatím stoprocentní. Lotyši zůstali na dvou bodech za výhru s Norskem v prodloužení. Hned u šesti gólů byl útočník Sebastian Aho, jenž dvakrát sám skóroval a připsal si ještě čtyři nahrávky.

Finové si stejně jako v sobotu s chutí zastříleli. Pomohlo jim k tomu i rychlé vedení a celkově povedená první třetina. Už po 84 vteřinách otevřel skóre Aho. V osmé minutě lovil Gudlevskis kotouč ze sítě podruhé, poté co Heiskanenovo nahození od modré čáry precizně tečoval Savinainen. Gólman Husso krátce na to vychytal Keninše při přečíslení Lotyšů dva na jednoho, po závaru před lotyšskou brankou pak zvýšil na 3:0 Suomela.

Po faulu vysokou holí Nutivaary, který dostal v polovině 25. minuty trest na dvě plus dvě minuty, se Lotyšsku naskytla obrovská šance na snížení, neboť hrálo takřka minutu přesilovku pět na tři, jenže bez gólového efektu.

Naopak v závěru druhého z menších trestů zachytil Aho špatnou rozehrávku Lotyšů a podruhé v duelu skóroval. Husso se pak vyznamenal při šancích Robertse Bukartse a Balcerse, gól ale slavili znovu Finové po trefě Savinainena.

Skvělou pasáž pak předvedli Finové mezi 47. a 52. minutou, kdy vstřelili další tři branky. Nejprve využili početní výhody Teräväinen a Rantanen, při hře v pěti na obou stranách se pak znovu prosadil Teräväinen. Husso však nakonec čisté konto neuhájil, protože jen 28 sekund po osmém gólu Finů zařídil čestný úspěch Lotyšska Rihards Bukarts.