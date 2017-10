Hodil na led chobotnici. Fanouškovi Detroitu hrozil celoživotní zákaz vstupu na stadion

S letošním příchodem do nové Little Caesars Areny však pořadatelé zavedli přísný zákaz vnášení chobotnic do haly. Toto nařízení však v úvodním duelu nového ročníku s Minnesotou porušil věrný fanoušek Nick Horvath, který se do historie nové haly zapsal první chobotnicí na ledě.

Otázkou však je, zda se mu tento čin vyplatil. Hrozil mu doživotní zákaz vstupu na stadion, po přímluvě fanoušků však Horvath vyvázne jen s pokutou. Zaslouží si ji?