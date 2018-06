Historický šampionát tří zemí. Fotbalové MS 2026 bude hostit USA, Kanada a Mexiko

MOSKVA Fotbalové mistrovství světa v roce 2026 uspořádají společně USA, Kanada a Mexiko. Na dnešním zasedání v Moskvě o tom rozhodl kongres mezinárodní fotbalové federace FIFA. Severoamerická kandidatura dostala 134 hlasů, její jediný soupeř Maroko 65. Závěrečného turnaje se poprvé zúčastní 48 týmů.

Ve prospěch severoamerické trojice rozhodl dostatek moderních stadionů, dostupnost a výborná infrastruktura. Navíc podle odhadů organizátorů by mělo mistrovství v Kanadě, USA a Mexiku vynést FIFA 11 miliard dolarů, zatímco v případě Maroka šlo o polovinu. Africký stát by navíc musel postavit devět úplně nových stadionů a pět zrenovovat.



„Dnes zvítězil především fotbal,“ prohlásil šéf americké fotbalové federace Carlos Codeiro. „Máme obrovskou radost, ale současně cítíme velkou čest a pokoru, že nás členové FIFA vybrali za pořadatele světového šampionátu,“ přidala v prohlášení severoamerická fotbalová konfederace CONCACAF.

Hlasování v Moskvě bylo veřejné, což bylo v ostrém kontrastu s předchozími volbami, kdy pořadatelství šampionátů v letech 2018 a 2022 získaly Rusko a Katar. Posléze bylo zatčeno přes 40 činovníků, kteří byli obviněni a odsouzeni za korupci, především při prodeji marketingových a vysílacích práv.

Vyšetřování rozsáhlého skandálu měla na starost americká prokuratura, která sídlí nedaleko stadionu MetLife v New Yorku pro 87 tisíc diváků. Právě tam by se podle organizátorů mělo za osm let hrát finálové utkání. Spojené státy by měly hostit 60 z 80 zápasů rozšířeného turnaje, Mexiko s Kanadou po deseti.

Mexiko jako první stát uspořádá šampionát potřetí, hostilo ho už v letech 1970 a 1986. V USA se po roce 1994 uskuteční mistrovství světa podruhé, v Kanadě bude poprvé. Maroko naopak neuspělo s kandidaturou ani na pátý pokus.

Pro severoamerickou kandidaturu hlasovali v Moskvě i zástupci Fotbalové asociace ČR, zatímco Maroko podpořily například Slovensko s Nizozemskem a Francií. Voleb se nemohly zúčastnit svazy Americké Samoy, Guamu, Portorika a Amerických Panenských ostrovů, protože jsou nezačleněným americkým územím. Írán se zdržel hlasování.