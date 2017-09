Berdych s Nadalem čtyřhru prohráli. Evropa vede v Laver Cupu po prvním dnu 3:1

PRAHA Evropa vede v Laver Cupu po prvním dnu nad výběrem světa 3:1 na zápasy. V závěrečné čtyřhře podlehli Tomáš Berdych a Španěl Rafael Nadal australsko-americkému páru Nick Kyrgios, Jack Sock 3:6, 7:6 a 7:10.

Diváci v pražské O2 areně viděli v úvodních třech zápasech jen samé tie-breaky, konkrétně jich bylo sedm.

V prvním duelu Chorvat Marin Čilič porazil amerického mladíka Francese Tiafoea 7:6 a 7:6, v tom druhém Rakušan Dominic Thiem udolal amerického dlouhána Johna Isnera 6:7, 7:6 a 10:7.

V úvodním večerním duelu pak Němec Alexander Zverev porazil Kanaďana Denise Shapovalova 7:6 a 7:6.



První utkání plné výměn od základní čáry rozhodla větší zkušenost vítěze US Open 2014 Čiliče. Svěřenec švédského kouče Jonase Björkmama vyhrál úvodní tie-break 7:3.



Ve druhém setu sice ztratil podání a prohrával s devatenáctiletým americkým talentem Tiafoem 1:4, ale brejk získal zpět a ve zkrácené hře dominoval 7:0.



Čilič nastřílel přes čtyřicet vítězných míčů a za stavu 4:0 v závěrečném tie-breaku povzbuzoval fanoušky a usmíval se. Při mečbolu napálil sedmnácté eso.



„Je moc příjemné, když vás hráči podporují z lavičky. Považuju si toho a bylo pro mě ctí zahájit novou akci,“ řekl aktuálně pátý hráč světa Čilič v zaplněné hale.



Thiem ustál smršť es

Tie-breaky rozhodly i druhý zápas. Především první zkrácená hra Thiema s Isnerem nabídla drama a až po třiadvaceti minutách se radoval Američan po výhře 17:15.

„To byl neobyčejný tie-break. Rád sleduju Isnera, jak hraje, protože nikdy nevíte, co přijde,“ řekl druhý hráč světa Roger Federer, který v prvním dnu do hry nezasáhne.

Dominic Thiem se raduje z druhého bodu pro tým Evropy.

Rakušan postupem času lépe četl Isnerův servis. Brejkboly ve druhém setu sice nevyužil, ale zkrácenou hru získal a v super tie-breaku otočil stav z 0:4.

Nejspíše profitoval i z rad Borga, Federera či Nadala, kteří v jednu chvíli přišli k lavičce.

„Bylo to skvělé a děkuji týmu za podporu. Není to velký tlak, ale extra motivace. A rady všech byly důležité, ale je tajemství, co mi řekli,“ smál se Thiem.

Federer radil Zverevovi, jak vyhrát

Vyrovnaná první sada Zvereva s Shapovalovem dospěla také do tie-breaku. Němec v něm uspěl a Evropa tak vyhrála v úvodním dnu čtvrtou z pěti zkrácených her.

„Lehce se to na lavičce řekne, ale hůře provádí,“ podotkl kapitán světa McEnroe.



Znovu se aktivně zapojil do rad i Federer. „Hlídej si, aby jsi ve výměně po třetím čtvrtém úderu necouval, a drž si lajnu,“ nabádal Švýcar.

Alexander Zverev připsal Týmu Evropy třetí bod.

Zverev pak přišel na kurt a při podání Shapovalova měl čtyři mečboly, ale ani jednou neuspěl. A tak se hrál i tentokrát tie-break, který snad ani nemohl dopadnout jinak než výhrou Zvereva.

„Všechny sety rozhodl tie-break, což ukazuje, jak nás to baví a jak chce každý vyhrát. Vedeme 3:0 a jsem rád, že jsem získal bod,“ uvedl Zverev.



Berdych s Nadalem v supertie-breaku nestačili

Berdych s Nadalem se ve čtyřhře pomalu rozjížděli. Po prohozu Kyrgiose přišel Berdych o podání a s větší vervou hrající Sock s Kyrgiosem set už nepustili.

Po ztracené první sadě měli Evropané ve druhé za stavu 2:1 dva brejkboly, ale Sock podání uhájil.

Kyrgios se blýskl parádním úderem mezi nohama, ale druhý v té samé výměně už netrefil. Olympijský vítěz čtyřhry z loňského Ria Nadal se snažil vyburcovat k obratu a v sedmém tie-breaku dne s Berdychem využili čtvrtý setbol.

Závěrečný super tie-break rozhodli Kyrgios se Sockem razantnějšími returny a ostřejšími míči atakujícími hráče na síti. Kyrgios zpečetil výhru esem.

John McEnroe zatím nemůže mít příliš důvodů k úsměvům.

Tým světa prohrál první den na kurtu 1:3, ale jedno malé vítězství si může připsat. Hráči sedící na místě za kapitánem povzbuzovali živelněji. Režírovali i mexickou vlnu, dělali různá humorná gesta a Kyrgios se klouzal po břiše.



První den nové soutěže nadchl. Kapitáni, hráči i fanoušci zářili spokojeností. „Řeknu to krátce. Je to prvotřídní událost. Každý to tady viděl,“ shrnul McEnroe pocity obou týmů.

„Prýští tady skvělá energie, hráči si navzájem fandí,“ doplnil.

Dnešní zápasy byly za bod, sobotní budou za dva a nedělní za tři body. „Vyhrajeme v sobotu první dvouhru a je srovnáno. Je to pořád otevřené,“ řekl McEnroe. K výhře v Laver Cupu je potřeba 13 bodů, za stavu 12:12 rozhodne o vítězi čtyřhra.