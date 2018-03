Historické drama. Nejdelší duel KHL trval do pátého prodloužení a do půl druhé v noci

Moskva Hokejisté Jokeritu Helsinky odvrátili v historicky nejdelším utkání play off KHL hrozbu vyřazení. Na ledě CSKA Moskva zvítězili 2:1 v pátém prodloužení a stav čtvrtfinálové série snížili na 2:3. Maratonský duel rozhodl gólem ve 143. minutě Mika Niemi, od úvodního vhazování v té době uplynulo už více než šest hodin.

Dosud byl nejdelším zápasem KHL duel Lva Praha s Doněckem, který v roce 2014 ukončil gól ukrajinského týmu v čase 126:14. Finský útočník tentokrát uzavřel zápas, který začal ve čtvrtek v 19:30 moskevského času a skončil dnes v 1:34 po půlnoci, trefou v čase 142:09.



Heroický výkon podal finský brankář Karri Rämö, na něhož domácí vyslali 82 střel. S celkem 81 úspěšnými zákroky vytvořil rovněž rekord KHL. „Oba brankáři chytali výborně, ale Karri byl prostě skvělý. Neudělal žádnou chybu a dovolil nám vyhrát,“ řekl obránce Sami Lepistö.

V první třetině se nejprve z přesilovky prosadil hostující Brian O’?Neill, o sedm minut později vyrovnal Kiril Kaprizov. Na další změnu skóre pak fanoušci dlouho marně čekali. Ve druhé třetině rozhodčí Antonín Jeřábek a Roman Gofman neuznali trefu Eeliho Tolvanena, ve čtvrtém prodloužení odvolali i gól domácího Romana Ljubimova.

V pátém prodloužení nejprve neuspěl domácí Valerij Ničuškin, z protiútoku se po přihrávce Samiho Lepistöa dostal k puku Niemi a z otočky překonal brankáře Ilju Sorokina.

„Byl to thriller, ale je skvělé, že jsme to zvládli. I když síly už docházely všem. Nikdy předtím jsem něco podobného nezažil. Fenomenální byli hlavně oba brankáři,“ řekl trenér Jokeritu Jukka Jalonen a ocenil své hráče za to, že s CSKA, který má výrazně vyšší rozpočet a je s Petrohradem hlavním favoritem KHL, drží krok.

Loni přitom Jokerit s moskevským klubem prohrál v play off 0:4 na zápasy. „Kluci se rozhodli, že neprodají kůži lacino,“ uvedl.

Série bude pokračovat v sobotu v Helsinkách.