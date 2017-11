NHL: Hertl skóroval po téměř měsíci a nasměroval San Jose k výhře

NEW YORK Útočník Tomáš Hertl nasměroval v NHL gólem a dvěma přihrávkami San Jose k výhře 5:0 nad Vancouverem a stal se druhou hvězdou zápasu. Skóroval téměř po měsíci a byl jediným českým hokejistou který bodoval ve dvanácti utkáních sobotního programu soutěže.

Hertl ukončil půst devíti zápasů bez gólu už po 48 sekundách hry i s notnou dávkou štěstí. Střela jeho spoluhráče Justina Brauna se odrazila od betonu gólmana Jacoba Markströma do nohy clonícího českého hráče, od kterého puk zamířil do branky.

Výsledky NHL NY Rangers - Edmonton 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) Branky: 13. a 39. Rick Nash, 36. Bučněvič, 60. Grabner - 17. Puljujärvi, 31. McDavid. Střely na branku: 34:29. Diváci: 18.006. Hvězdy utkání: 1. Rick Nash, 2. H. Lundqvist (oba Rangers), 3. McDavid (Edmonton). Ottawa - Colorado 4:3 (0:1, 2:2, 2:0), hráno ve Stockholmu Branky: 21. a 54. Hoffman, 30. Mark Stone, 48. Oduya - 14. Comeau, 29. Kerfoot, 31. Andrighetto. Střely na branku: 40:18. Diváci: 13.396. Hvězdy utkání: 1. Hoffman, 2. E. Karlsson (oba Ottawa), 3. Andrighetto (Colorado). Boston - Toronto 1:4 (1:2, 0:0, 0:2) Branky: 16. Vatrano - 9. Marner, 15. J. van Riemsdyk, 47. Rielly, 59. Marleau. Střely na branku: 39:25. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. McElhinney, 2. J. van Riemsdyk (oba Toronto), 3. Vatrano (Boston). Montreal - Buffalo 2:1 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0) Branky: 42. A. Shaw, 64. Pacioretty - 20. R. O'Reilly. Střely na branku: 29:35. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Lindgren, 2. Pacioretty (oba Montreal), 3. Ch. Johnson (Buffalo). Detroit - Columbus 1:2 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0) Branky: 47. Athanasiou - 2. Panarin, rozhodující sam. nájezd J. Johnson. Střely na branku: 33:22. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij (Columbus), 2. Howard (Detroit), 3. J. Johnson (Columbus). New Jersey - Florida 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Branky: 6. Severson, 25. Palmieri - 28. Bjugstad. Střely na branku: 21:33. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Schneider, 2. Palmieri, 3. Severson (všichni New Jersey). Philadelphia - Minnesota 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Branka: 42. Zucker. Střely na branku: 32:27. Diváci: 19.309. Hvězdy zápasu: 1. Dubnyk, 2. Zucker (oba Minnesota), 3. Elliott (Philadelphia). Carolina - Chicago 3:4 v prodl. (2:0, 1:1, 0:2 - 0:1) Branky: 7. a 30. B. McGinn, 10. Skinner - 28. a 44. DeBrincat, 52. Forsling, 62. Saad. Střely na branku: 38:30. Diváci: 16.778. Hvězdy zápasu: 1. DeBrincat, 2. Saad (oba Chicago), 3. B. McGinn (Carolina). St. Louis - NY Islanders 2:5 (0:3, 1:1, 1:1) Branky: 32. B. Schenn, 47. Upshall - 4. Tavares, 11. Cizikas, 14. Eberle, 24. Ho-Sang, 56. A. Lee. Střely na branku: 37:29. Diváci: 18.761. Hvězdy zápasu: 1. Greiss, 2. Tavares, 3. A. Lee (všichni NY Islanders). Nashville - Pittsburgh 5:4 po sam. nájezdech (0:1, 3:1, 1:2 - 0:0) Branky: 23. Turris, 24. P. K. Subban, 26. Craig Smith, 45. Järnkrok, rozhodující sam. nájezd F. Forsberg - 12. Rust, 33. Kessel, 43. Guentzel, 48. Dumoulin. Střely na branku: 28:30. Diváci: 17.397. Hvězdy zápasu: 1. Turris, 2. Craig Smith, 3. F. Forsberg (všichni Nashville). Arizona - Winnipeg 1:4 (1:0, 0:1, 0:3) Branky: 15. Rinaldo - 35. Hendricks, 43. Scheifele, 49. Connor, 60. Laine. Střely na branku: 30:21. Diváci: 16.078. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. S. Mason (oba Winnipeg), 3. Rinaldo (Arizona). San Jose - Vancouver 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) Branky: 36. a 59. Couture (na obě Hertl), 60. a 60. Tierney, 1. Hertl. Střely na branku: 31:41. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Dell, 2. Hertl, 3. Vlasic (všichni San Jose).

„Měl jsem štěstí, ale beru to,“ komentoval Hertl svou trefu, která byla nakonec vítězná. „Zápas byl těžší, než ukazuje výsledek. Ještě dvě minuty před koncem jsme vedli jen 2:0,“ dodal.



Druhý gól přidalo San Jose v závěru prostřední části v oslabení. Hertl vybojoval kotouč u hrazení a vyslal do sólového úniku Logana Coutureho, který se prosadil bekhendovou kličku mezi betony. „Je to silák,“ prohlásil úspěšný střelec o Hertlovi. „Viseli na něm tři hráči a stejně mi dokázal hodit puk. Naštěstí se mi povedlo ho dojet a pořád jsem měl dost času na zakončení,“ řekl Couture.

Zbývající tři góly vstřelilo San Jose v závěrečných 101 sekundách. Nejdříve pojistil po Hertlově asistenci při power play vedení Couture a v poslední minutě zvýraznil výhru ještě dvěma zásahy Chris Tierney.

Hertl, který odehrál nejproduktivnější zápas sezony, si vylepšil statistiky na tři branky a šest přihrávek. „Hraje teď velmi dobře,“ pochválil ho trenér San Jose Peter DeBoer. Hlavní hvězdou zápasu byl vyhlášen gólman Aaron Dell, který zneškodnil 41 střel.

Martin Frk, který v předchozích třech utkáních skóroval, dostal důvěru trenéra Detroitu Jeffa Blashilla v penaltovém rozstřelu. Český útočník v osmém kole nájezdů neuspěl střelou mezi betony Sergeje Bobrovského. V další sérii rozhodl Jack Johnson o výhře Columbusu 2:1.

Philadelphii s Jakubem Voráčkem, nejproduktivnějším českým hráčem v soutěži, ubránila Minnesota, která trefou Jasona Zuckera ze 42. minuty vyhrála na soupeřově ledě 1:0. Gólman Wild Devan Dubnyk si připsal druhé čisté konto za sebou, když kryl 32 střel včetně šesti pokusů Radka Gudase.

David Pastrňák přišel o bodovou sérii, během níž zaznamenal ve čtyřech zápasech čtyři branky a dvě asistence, a s Bostonem podlehl Torontu 1:4. V sestavě vítězů zůstal popáté v řadě mezi náhradníky obránce Roman Polák.

Stejný osud potkal v sobotu Michala Kempného z Chicaga a Pavla Zachu z New Jersey, který nebodoval v předchozích pěti zápasech a na gól čeká déle než měsíc. Rovněž všichni tři čeští gólmani - Petr Mrázek (Detroit), Michal Neuvirth (Philadelphia) a Ondřej Pavelec (New York Rangers) zůstali na střídačce.

Vladimír Sobotka si připsal 400. start v NHL, ale na zápas nebude vzpomínat v dobrém. Český útočník zaznamenal ve statistice +/- tři záporné body a se St. Louis prohrál doma s New York Islanders 2:5.

Hokejistům Ottawy svědčilo švédské prostředí a vyhráli ve Stockholmu nad Coloradem v odvetě opět 4:3. Na rozdíl od prvního duelu nepotřebovali prodloužení a díky gólu Mikea Hoffmana z 54. minuty zvítězili už v základní hrací době.

Týmy z NHL se v Evropě představily poprvé od roku 2011 a komisionář soutěže Gary Bettman ve švédské metropoli prohlásil, že chce, aby tento trend pokračoval. Kdy a kam příště NHL zamíří, neuvedl.

Také hráči si zápasy v Evropě chválili. „Předčilo to mé očekávání a myslím si, že to každý vnímá stejně. I když je cesta sem dlouhá a náročná a necítíte se pár dní ideálně, tak ve finále to stojí za to.

Budu rád, když se sem zase někdy vrátíme,“ řekl lídr Ottawy Erik Karlsson k zápasům, které proti sobě svedly dva švédské kapitány. „Odvážíme si bod, to je málo. Ale když si odmyslím výsledky, celý týden byl neuvěřitelným zážitkem,“ uvedl kapitán Colorada a rodák ze Stockholmu Gabriel Landeskog.