Hapal ven, křičeli fanoušci Sparty. Není to příjemné, nesu odpovědnost, řekl

novi sad (od našeho zpravodaje) Když opouštěl stadion a mířil do tunelu, který vedl ke kabinám, z nedalekého sektoru fanoušků slyšel zlověstně Hapal ven! „Je to nepříjemné. Nesu zodpovědnost, to je jasné,“ hlesl kouč sparťanských fotbalistů.

Sparta vstoupila do sezony na mezinárodní scéně mizerně, v úvodním utkání 2. předkola Evropské ligy podlehla v Srbsku místnímu Spartaku Subotica 0:2 a hrozí jí, že další rok po sobě bude bez základní skupiny.

„Pro Spartu dělám maximum, stejně jako všichni z realizačního týmu i hráči. Pořád věřím, že postoupíme, že ta šance tady je,“ řekl Hapal.

Jak se mohlo stát, že velká Sparta prohraje proti malé Subotici?

Katastrofálně jsme začali, neuměli jsme si poradit s přihrávkou, vyrobili jsme neskutečné množství ztrát. To bylo trestuhodné. Druhý poločas byl trochu lepší, tlačili jsme se dopředu, ale dostali další gól.

A mohlo být ještě hůř.

Po druhé brance jsem cítil, že můžeme dostat ještě jednu. Soupeř chodil do brejků, zase po našich ztrátách. Měli jsme tam jednu situaci, ale gól jsme dát nedokázali.

Čím si to vysvětlujete, že s tolika zkušenými hráči jste to nezvládli? Ve hře chybělo snad úplně všechno.

Nebyl tam nápad, myšlenka, jiskra, byli jsme špatní s míčem. Soupeř pracoval, běhal, bojoval. Nemluvil bych jen o klíčových hráčích, prohráváme a vyhráváme společně.

Byl problém v koncentraci?

V prvním poločase rozhodně. Bylo to hodně špatné, pak jsme se chtěli dostat zpátky. První půle byla velice zlá.

Podcenili jste soupeře?

Nepodcenili jsme vůbec nic, já určitě ne. Spíš je to otázka pro hráče.