Hanba Putin. Volejbalistka zuří, že mají být ruští fotbalisté vyznamenáni nejvyšším řádem.

moskva Dvojnásobná mistryně světa ve volejbalu Jekatěrina Gamovová zkritizovala rozhodnutí ministra sportu Pavla Kolobkova, který ruským fotbalovým reprezentantům udělil tituly zasloužilých mistrů sportu. Sedmatřicetiletá Gamovová se domnívá, že čtvrtfinalistům světového šampionátu takové ocenění nepřísluší.

„Je to podivný přístup. Někdo k titulu zasloužilého mistra sportu musí vyhrát mistrovství světa nebo získat olympijskou medaili, ale někdo ho dostane už za postup do čtvrtfinále. Je mi líto, že hodnotu toho titulu takhle snižují,“ napsala slavná dvoumetrová smečařka na instagramu.

„Není to nic proti fotbalistům, je to velká otázka pro vedení ruského sportu,“ dodala dvojnásobná finalistka olympijských her.



Ruští fotbalisté v červnu vstoupili do mistrovství světa na domácí půdě jako papírově největší outsideři, ale po postupu ze skupiny vyřadili v osmifinále Španělsko a ve čtvrtfinále vypadli po penaltovém rozstřelu s Chorvatskem.



Pro sbornou šlo o nejlepší výsledek od postupu Sovětského svazu do čtvrtfinále MS v roce 1970.