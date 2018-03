Hamza: Koukalová se musí dát dohromady fyzicky i psychicky. Příští sezona? Myslím, že spíše ne

PRAHA V českém biatlonovém světě to vře. Jsou to dva dny, co se jeho největší sportovní hvězda Gabriela Koukalová hodně otevřeně rozpovídala pro časopis Glanc. Ve čtvrtek pak dal sbohem reprezentaci její bývalý osobní kouč a také trenér národního týmu Ondřej Rybář.

„Ondra je fenomén a mezi sebou jsme velcí kamarádi, takže je to ztráta. Ale bylo jasné, že tento moment někdy přijde, už měl nastat před čtyřmi lety,“ řekl k loučení Rybáře v rozhovoru pro Radiožurnál šéf českého biatlonu Jiří Hamza.

„Udělám všechno proto, abych Ondru udržel v rozhodujících funkcích českého biatlonu a zároveň mohl být se svými dětmi,“ dodal k tomuto tématu muž, který tvrdě bojuje mimo jiné také na mezinárodní scéně. Právě Hamza oznámil, že český tým v těchto dnech chybí v ruském Ťumeni na protest proti ruskému dopingu.

„Mrzí mě, že Rusáci se dodnes nedokázali omluvit. Je jasné, že se to dělo a teď se právnicky kličkuje, co je prokázané a co ne. Mrzí mě postoj Martina Fourcada, se kterým jsem byl hodně ve styku, ale takový je život,“ pronesl na toto téma a připomněl, že právě francouzská hvězda do Ruska odcestovala také, byť proti ruskému dopingu také ostře vystupovala.

Ondřej Rybář a Jiří Hamza (vpravo).

Osmé vítězství ve Světovém poháru je ale i pro něj silnou motivací.



Rybář a Ťumeň nejsou jediný problém, který se jej ale dotýká. Jde pochopitelně také o Koukalovou, vítězku Světového poháru, mistryni světa a medailistku z olympijských her, která ale na těch letošních kvůli zranění achillovek nestartovala.

A která mimo jiné v rozhovoru pro Glanc pronesla, že se nikdy necítila být součástí party české biatlonové reprezentace.

„Gabča si dává až do května úplné volno, jednou za čtrnáct dní si zavoláme, nebo napíšeme mail. Situace tam není nová. Myslím, že Gabča se musí dát do pořádku fyzicky i psychicky. Myslím, že na biatlon chce na chvíli zapomenout, nemá to smysl lámat přes koleno,“ řekl směrem k osmadvacetileté rodačce z Jablonce.

„Uvidíme, co bude za dva tři měsíce, kdy jsme si řekli, že se potkáme a uvidíme. Není vyloučeno, že Gabča vynechá i příští sezonu, zároveň ani to, že se vrátí. Všechno je otevřené, ale upřímně si myslím, že závodit v příští sezoně nebude,“ dodal Hamza.