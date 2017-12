Hamšík překonal rekord Maradony. Důležitější než góly je titul, tvrdí lídr Neapole

PRAHA Dries Mertens zaběhl za obranu, v pokutovém území si zpracoval milimetrový pas, s míčem se otočil a přihrál pod sebe. Marek Hamšík se z plného běhu ze 14 metrů trefil náramně pod břevno. Tak padl pro Hamšíka i fotbalovou Neapol historický gól.

Ve víkendovém utkání italské ligy vstřelil slovenský záložník 115. branku za Neapol v soutěžním zápase a vyrovnal rekord Diega Armanda Maradony.

Asi netřeba připomínat, co Maradona pro fotbal a především pro Neapol znamenal. A co znamená pro tu současnou Hamšík.

„Jsem za Marka strašně rád. Nepochyboval jsem, že to co nevidět dokáže,“ reagoval prezident klubu Aurelio De Laurentiis. S gratulací na sociální síti přispěchal i sám Maradona.

„Je to pěkný úspěch, zvlášť pro záložníka. Sto patnáct gólů je hezké číslo,“ řekl Hamšík zpravodajovi agentury AP.



Ale že si počkal. 114. gól dal Hamšík 1. října, kdy se v lize trefil proti Cagliari. Na každý další zápas se v Neapoli chystali, jako by „to“ už mělo přijít.

Nakonec se stalo v „obyčejném“ duelu na hřišti FC Turín (3:1), slovenský reprezentant po půlhodině zvyšoval už na 3:0.

„Necítil jsem žádný tlak. Věděl jsem, že musím tvrdě pracovat a pak se na úroveň Diega dostanu. Je hezké, že se mi to povedlo. Jsem šťastný. Ale ty góly jsou jediné, v čem jsem se Maradonovi vyrovnal. On byl jedinečný, výjimečný,“ řekl Hamšík pro své oficiální stránky.

Hamšík potřeboval na 115 zásahů deset let a 477 soutěžních zápasů. Maradona to stihl o tři roky dřív a v 259 duelech. To však Hamšíkův mimořádný úspěch nesnižuje.

Maradona je v Neapoli za boha, dodnes v hledišti San Paola vlají prapory s jeho podobiznou a transparenty na jeho podporu.



Aby i dlouho po skončení aktivní kariéry podobné pocty oslavovaly i Hamšíka, potřebuje k tomu ještě jeden úspěch... Krokem k nesmrtelnosti je scudetto.

Maradona dovedl Neapol ke dvěma titulům (1987 a 1990). Jsou jediné v historii klubu. Letos má Neapol možná největší šanci na trofej dosáhnout.

Disponuje výbornými hráči, mužstvo je delší dobu pohromadě, sehrané. Diriguje ho vynikající trenér Sarri a Juventus vypadá, že není tak suverénní jako v minulých ročnících.



Pokud to letos Neapoli konečně vyjde a Hamšík jako kapitán zvedne trofej pro vítěze ligy, buďte si jistí, že ve srovnání s Maradonou nebude v bláznivém městě na jihu Itálie vůbec zaostávat.

„Za ty góly jsem šťastný. Ale ještě víc mě těší, že jsme zase na prvním místě tabulky. To je důležitější. Ukázali jsme, že patříme do špičky, ale musíme v tom pokračovat. Sezona je ještě dlouhá,“ ví Hamšík moc dobře.