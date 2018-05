Hamilton vyhrál v Barceloně a zvýšil náskok v čele před Vettelem

BARCELONA Velkou cenu Španělska formule 1 vyhrál Lewis Hamilton. Úřadující mistr světa si připsal druhé vítězství za sebou a v průběžném pořadí šampionátu zvýšil náskok před Sebastianem Vettelem, který dojel až čtvrtý, na 17 bodů.

Mercedes získal double díky druhému místu Valtteriho Bottase, třetí dojel Max Verstappen z Red Bullu.



Hamilton před dvěma týdny v Baku ukončil šťastným vítězstvím čekání na první triumf v sezoně, ale dnes vyhrál s naprostým přehledem.

Čtyřnásobný mistr světa do závodu odstartoval z prvního místa a o vedení přišel jen krátce po zastávce v boxech.

„Cítil jsem dokonalé spojení s autem. To se mi zatím v probíhající sezoně nestalo. Soupeře jsme dostali pod tlak a doufám, že v tom budeme pokračovat,“ řekl Hamilton.

„Měli jsme docela strach, protože Valtteri jel na gumách 41 kol a my nevěděli, co s tím. Ale dopadlo to skvěle a vedení už nepustíme,“ přidal šéf Mercedesu Toto Wolff.

Bottase, který obsadil druhé místo už potřetí v sezoně, porazil obhájce loňského vítězství z Barcelony o 20 sekund.

Výsledky: 1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:35:29,972, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -20,593, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -26,873, 4. Vettel (Něm./Ferrari) -27,584, 5. Ricciardo (Austr./Red Bull) -50,058, 6. Magnussen (Dán./Haas), 7. Sainz (Šp./Renault), 8. Alonso (Šp./McLaren) všichni -1 kolo, 9. Pérez (Mex./Force India), 10. Leclerc (Mon./Sauber) oba -2 kola. Průběžné pořadí MS (po 5 z 21 závodů): 1. Hamilton 95, 2. Vettel 78, 3. Bottas 58, 4. Räikkönen (Fin./Ferrari) 48, 5. Ricciardo 47, 6. Verstappen 33. Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 153, 2. Ferrari 126, 3. Red Bull 80, 4. Renault 41, 5. McLaren 40, 6. Haas 19, 7, Force India 18, 8. Toro Rosso 13, 9. Sauber 11, 10. Williams 4.

„Samozřejmě, že jsem chtěl bojovat o první místo, protože auto jelo skvěle a dokázali jsme upravit strategii podle soupeřů. Tým získal důležité body a já třeba vyhraju příště,“ prohlásil Bottas.

Třetí Verstappen byl o dalších šest vteřin pomalejší a navzdory tomu, že v závěru jel s poškozeným předním křídlem, se poprvé v sezoně dostal na stupně vítězů. Jeho nejlepším dosavadním výsledkem byla pátá příčka, dvakrát dokonce nedokončil.

Vettel se sice hned po startu posunul ze třetího místa na druhé, ale nevyšly mu zastávky v boxech. V 18. kole se po ní propadl na sedmou příčku, a když se postupně dokázal vrátit za Hamiltona, rozhodl se ve 42. kole zariskovat a při virtuálním safety caru zajel do depa podruhé.

Jenže pit stop se protáhl a čtyřnásobný mistr světa vyjel z boxů na trať těsně na čtvrté pozici a třetího Verstappena už ohrozit nedokázal. Vettel po triumfech v prvních dvou závodech chyběl už potřetí za sebou na stupních vítězů.

„Nepřicházelo v úvahu, že bych zůstal na trati. Teď to sice vypadá, že by to bylo lepší, ale měli jsme větší rychlost než Red Bull,“ uvedl Vettel. „Celkově to nebyl špatný víkend, jen se musíme naučit pracovat s pneumatikami,“ dodal.

Neúspěšné vystoupení Ferrari ještě umocnil Kimi Räikkönen, který závod nedokončil.

Odstoupit musel z druhé pozice, v 25. kole ho totiž zradil motor, a i když dokázal dojet do boxů, na trať se už nevrátil. Finský pilot přitom dostal před sobotní kvalifikací novou pohonnou jednotku.

Šestý závod sezony je na programu 27. května v Monaku.