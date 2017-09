Hádky kvůli Trumpovi: bývalý voják rozdělil kabinu, spoluhráčům se omluvil. Má za co?

PRAHA Víkendovým tématem číslo jedna za velkou louží byla vlna protestů především v soutěži amerického fotbalu NFL proti současnému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Vedle hráčů, kteří při národních hymnách poklekli, vzbudil velkou pozornost i jeden z těch, který tak neučinil, ofenzivní hráč Pittsburghu Steelers Alejandro Villaneuva.

Rodák z Meridianu je nepřehlédnutelný už kvůli svým fyzickým proporcím. Měří 206 centimetrů a váží 145 kilogramů. Po uplynulém víkendu je pak předmětem zájmu i kvůli svému rozhodnutí, kdy coby jediný hráč Pittsburghu Steelers vyšel před začátkem duelu v Chicagu z tunelu k šatnám a s rukou na prsou si vyslechl státní hymnu USA.

„Lidé umírají pro tuto vlajku. Někdo na válečné misi byl, někdo na ní je, někdo se na ni chystá. Já, když jsem tuto vlajku viděl na uniformě kamaráda, šel jsem bojovat také za něj. Klidně bych za svoji zemi zemřel. Tím, že zůstanete stát při státní hymně to ještě neznamená, že souhlasíte s tou spoustou nespravedlnosti a rasovou nerovností v naší vlasti,“ řekl Villaneuva během pozápasové tiskové konferenci.

Ta trvala šestnáct minut. Samotný duel, ve kterém hosté z Pittsburghu překvapivě prohráli s domácími Bears 17:23, zas tolik lidí nezajímal.

Chování devětadvacetiletého obra, který narukoval do armády, pyšní se hodností kapitán, několika vyznamenáními a během tří misí strávil v Afghánistánu dvacet měsíců, ale naopak zajímalo všechny. Zvláště, když zbytek týmu zůstal po dohodě všech za ním v tunelu.

Důvod? Vedení klubu se s hráči domluvilo, že takto zabrání tomu, aby dávali najevo své politické názory. „Očekávali jsme ale stoprocentní jednotu,“ pronesl po duelu kouč Mike Tomlin. „Vyšel jsem ven a zastavil se hned, jak jsem viděl vlajku na hřišti. To mi stačilo. Rozhodoval jsem mezi tím, zda vlajku uvidím, nebo tím, že zůstanu s týmem, ale nebudu se cítit dobře,“ vysvětloval své rozhodnutí a pocity.

„Já mohu za to, že náš tým nyní působí nejednotně. Zavinil jsem, že tak vypadá naše mužstvo, trenéři, Steelers. Doufám, že ostatní přijmou mojí omluvu. Pokud ne, holt s tím budu muset žít,“ hlesl Villaneuva, který patří mezi pilíře základní ofenzivní letky Steelers.

A právě od svého rozehrávače – Bena Roethlisbergera – se mu dostalo podpory. „Někteří kluci chtěli klečet, jiní ne. Přál bych si, abychom se dneska zachovali jako tým,“ pronesl.

Poté ještě přidal: „Nemohl jsem kvůli tomu celou noc spát. Osobně nevěřím tomu, že hymna je vhodným objektem jakéhokoliv protestu. Pro nás je to pocta těm, kteří chrání naši zemi, zejména těm, kteří přinesli tu nejvyšší možnou oběť.“

Nebyl jediný, od koho se mu dostalo podpory. Kromě fanoušků, kteří hromadně skupovali jeho dres, se za něj postavil také obránce Seattle Seahawks Michael Bennett.

„Colin Kaepernick už nehraje v San Francisku rok, přesto je jeho dres nejprodávanější klubovou rekvizitou. Je to dokazuje, že lidé mají respekt k těm, kteří věří v to, co dělají, a kteří si za svým názorem stojí,“ připomněl Bennett nejslavnějšího z klekajících hráčů amerického fotbalu, který je mimo jiné kvůli svému politickému postoji momentálně bez smlouvy.

„Jeho postoj ukazuje hodnoty USA, tedy svobodu vyjadřování a možnost stát si za tím, čemu věříme. O tom to je. Jaký je rozdíl mezi chlápkem, který klečí pro to, čemu věří, a chlápkem, který ze stejného důvodu – tedy, že stojí za tím, čemu věří – zůstane stát?“ položil v úterním rozhovoru pro CNN řečnickou otázku Bennett.

Mimochodem, on sám je černošského původu. A jeho celek – Seattle Seahawks – se stejně jako Pittsburgh rozhodl zůstat v šatně. Jen s tím rozdílem, že chtěli tímto způsobem jednotně protestovat proti současného dění ve své vlasti. Jak ale naznačuje Bennett ve svých slovech, na rozdíl od jiných, má on respekt k postoji druhých. Byť je rozdílný.

A jak on, tak Villaneuva zaslouží za svůj postoj uznání...