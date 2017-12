Hadamczik: Dvacítka má tým jasně na medaile. Jestli ji nepřiveze, bude to neúspěch

PRAHA Na Štěpána vstoupí čeští hokejoví junioři do světového šampionátu, jenž se stane zrcadlem jejich několikaroční snahy. Jádro mužstva spolu hrává už několik let, mladíci společně zažili velké triumfy i pár zklamání. Teď mohou dát tuzemskému hokeji naději a vybojovat na mistrovství světa do dvaceti let cenný kov. Jak jejich šance vidí experti?

Generace kolem Martina Nečase, Filipa Chytila, Jakuba Škarka, Libora Hájka či Filipa Zadiny má naději. Může dojít dále než její nedávní předchůdci.

Experti věří v sílu právě jmenovaných osobností, shodují se na kvalitně obsazeném brankovišti.

Alois Hadamczik, jemuž se v roce 2005 povedlo s „dvacítkou“ získat bronz, dokonce říká: „Nemít medaili by byl neúspěch.“

Spolu s Davidem Pospíšilem a Radimem Rulíkem odpovídal na následující otázky:

1. Myslíte si, že Češi mohou získat medaili?

2. V čem je aktuální výběr jiný oproti těm z let minulých?

David Pospíšil

David Pospíšil, expert České televize a bývalý reprezentant

1. Může se stát, že medaili budeme mít, ale muselo by se sejít podle mě hodně atributů. To znamená, že by kluci museli chytit na turnaj opravdu fazonu, být dobře připravení, fungovat jako tým. Myslím tím, aby nehráli na mistrovství světa o svoje fleky před agenty a tak dále. Důležitá je parta, týmovost. Další důležitou věcí je štěstí. Tým, který se nyní schází, už v osmnáctkách ukazoval, že má na to hrát s těmi nejlepšími vyrovnané zápasy. Nic na tom nemění, že v týdnu dostali 9:0 s Kanadou.

Takové zápasy jednoduše existují. Trenér Filip Pešán chce hrát aktivní hokej, nahoru dolů. Asi od toho neupustil ani za stavu 4:0, a tak je výsledek takhle divoký. Kluci si možná sednou na zadek a budou si více vážit toho, že jsou v národním týmu. Procitnou z mediální masáže, že jsou moc dobří.

Když se vše sejde - budou mít fazonu, budou se chovat jako tým a půjdou za jedním cílem, může se medaile povést. Stále je to ale ve fázi, že můžeme spíše překvapit, nepatříme v mládeži mezi absolutní špičku.

2. Myslím si, že tým má více osobností. Přijde mi, že se kluci více prosazují, ať už v extralize nebo třeba na draftu. Znamená to, že v Americe nejsou hloupí a že naše kluky také vidí. U nich je skauting asi nejlepší na světě, takže když u našich kluků vidí nějaký potenciál, tak to něco znamená. Naději mi dává to, že jak jsou kluci od šestnáctky pohromadě, tak se silnými týmy dokázali hrát. Vyhráli Memoriál Ivana Hlinky, loňský neúspěch na osmnáctkách může být poučením. Ve své věkové kategorii jsou srovnatelní nebo třeba jen lehounce za tou špičkou. I kvůli tomu bych si přál, aby medaili získali, protože český hokej to už sakra potřebuje.

Radim Rulík.

Radim Rulík, trenér Litvínova a bývalý kouč české dvacítky

1. Těžko se mi to posuzuje, protože neznám sílu největších soupeřů. Neviděl jsem zápasy favoritů, v čele s Kanadou a Amerikou. Nevím, co tam mají za hráče. Náš tým každopádně může i se slabší soupiskou uhrát velmi dobrý výsledek. Stačí, aby se mužstvu turnaj vyloženě povedl a kluci táhli za jeden provaz.

2. Musím říct, že mi to přijde s minulými lety podobné. Už loni i předloni jsme tam měli hráče, o které byl zájem v zámoří a o kterých se vědělo. Máme dobrého gólmana a to je v této kategorii na mezinárodní scéně hodně důležité. Může týmu pomoci zvládnout těžké zápasy.

Alois Hadamczik, bývalý trenér reprezentačního áčka i dvacítky

1. Zaprvé chci podotknout, že jsem chtěl dvacítku před sezonou trénovat. Mám zkušenosti, navíc já mám poslední medaili s dvacítkou, z roku 2005. Myslím si, že těm klukům rozumím, co chtějí. Tým je hodně silný, pokud se nepovede medaile letos, tak na ni poté budeme dlouho, dlouho čekat. Jsou tam silní hráči včetně osobností v útoku, včetně gólmana i beků. Je tam Škarek, výborný obránce Hájek, Nečas a spousta dalších. Myslím si, že dvacítka má nejsilnější tým za poslední období. Vyloženě má na medaili. Když nebude medaile, bude to neúspěch.

2. Má větší osobnosti. Myslím si, že Nečas je velká osobnost, Škarek je zkušenější, může chytat. To je strašně důležité, ve dvacítkách je gólman klíčový. A je tam více takových hráčů.