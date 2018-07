Griezmann: Uruguay je má druhá země. Suárez: Neví, jaké to je být Uruguaycem

PRAHA Francouzský fotbalista Antoine Griezmann před čtvrtfinále mistrovství světa přiznal, že Uruguay je jako jeho druhá země. Svým prohlášením ale mnoho sympatií v táboře pátečního soupeře nezískal. Zejména Luise Suáreze příliš nenadchlo.

Ať si říká co chce, ale je to Francouz,“ prohlásil Suárez. „Neví, jaké to je být Uruguaycem. Nemůže pochopit tu obětavost, odhodlání a úsilí uspět ve fotbale coby země s tak málo obyvateli.“

Rozdíl mezi populací pátečních čtvrtfinalistů je enormní – v Uruguayi žije 3,5 milionu lidí, zatímco ve Francii kolem 67 milionů.

„Může se chovat jako Uruguayec, mluvit jako Uruguayec, ale nikdy se tak nemůže cítit. Máme naprosto specifickou mentalitu,“ dodal Suárez.

Griezmann sice má francouzský pas, jihoamerickou zemi však miluje od dob, kdy kopal za španělský Real Sociedad a trénoval ho tam někdejší uruguayský reprezentant Martin Lasarte. Čili v letech 2009-11.

„Uruguay je má druhá země. Miluju ten národ, ty lidi. Mám tam spoustu přátel,“ vyznal se francouzský forvard.

Jedním z jeho nejbližších kamarádů je Carlos Bueno, s nímž se též potkal v San Sebastianu. Autor třinácti branek v dresu „La Celeste“, jak se uruguayskému národnímu týmu přezdívá, Griezmanna zasvětil do tradičního nápoje maté.

Griezmann usando la camiseta de Uruguay con Godín y Josema Giménez. pic.twitter.com/MV8mI8DUkJ — Librero (@Parresiasta_PT) 5. července 2018

Francouzská sedmička prý také mluví španělsky jako někdo z Uruguaye a ve své sbírce má její dres, který čas od času předvede veřejnosti. Jako když šel na letiště vítat Josého Gimeneze s Diegem Godínem, spoluhráče z Atlétika Madrid a sehrané stoperské duo jedné ze dvou jihoamerických zemí, které se na šampionátu v Rusku probojovaly do čtvrtfinále.



Godín, který před čtyřmi roky doporučil Griezmannovi přestup do Atlétika, je mimochodem kmotrem jeho dvouleté holčičky Mii.

Na rozdíl od Suáreze má pro pocity francouzského útočníka pochopení záložník Nahitan Nández. „Může to pro něj být velmi speciální utkání. Snad na hřišti nezapomene, že je Uruguayec,“ zavtipkoval před utkáním, které se hraje v pátek od 16 hodin v Nižném Novgorodu.