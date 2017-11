Góly, body, ale co ty minuty? Slávista Hušbauer ukázal, že může být platný i v Evropě

Netanja (Od našeho zpravodaje) Když se před čtyřmi lety - ještě jako sparťan - stal nejlepším střelcem ligy, byl to běžný obrázek. Josef Hušbauer napřahuje! Pálí zpoza vápna! A míč se třepetá v síti.

Střela z dálky, jednou ostrá, jindy technická, to byla silná zbraň záložníka, který stihl za jediný rok v české lize nevídaných osmnáct gólů.

Ve čtvrtek si staré časy připomněl. Už v dresu Slavie, v Netanji, na stadionu bez tribun za brankami, kde hraje domácí zápasy Maccabi Tel Aviv. Nejdřív nádherná rána do horního růžku pár vteřin před pauzou, pak utažená střela po zemi k tyči deset minut po přestávce.

Parádní góly, parádní výkon a pro Slavii parádní výsledek – vítězství 2:0 v Izraeli znamená, že jí doma proti Astaně stačí remíza k postupu ze skupiny.

Josef Hušbauer Čísla a zajímavosti 26 minut za 4 zápasy Evropské ligy - to byla do čtvrtka Hušbauerova bilance.

88 minut přidal v Izraeli, ozdrobil je dvěma góly. Když střídal, fanoušci tleskali.

14 procent všech hlasů posbíral od fanoušků v anketě o hráče týdne na webu UEFA.

Do výhodné pozice ji posunul Hušbauer, kterého fanoušci na webu UEFA dokonce zařadili mezi tři nejlepší hráče týdne v Evropské lize: až za ním skončili slavní střelci Balotelli, Aduriz nebo Bakambu.

A tak kdekoho asi napadlo, že výtečným výkonem si musel říct o větší prostor, než jaký v evropských pohárech dosud dostával.

Souhlasíte, pane Hušbauere? „Nechtěl bych to komentovat,“ zazněla po utkání stručná odpověď.

Do Hušbauera nevidíte. V rozhovorech s novináři toho o sobě moc neprozradí, často skryje odpověď za omluvným úsměvem.

Ani na hřišti neplýtvá emocemi: v Netanji dal dva parádní góly, ale ani jeden extra neslavil - jako by se trefil třeba na tréninku, ne v důležitém zápase Evropské ligy, který Slavii přiblížil jarní pokračování.

O to víc překvapilo, když se před třemi týdny ozval po porážce v Plzni. Jeho odpovědi byly tehdy nečekaně otevřené.

„S touhle situací nejsem spokojený. Určitě ne. Každý zápas hraje jiná sestava, to je pak těžké. Na naši hru to má vliv a není to ideální,“ neskrýval po prohře 0:1.

Narážel na rotaci, která se dotkla i jeho. V minulé sezoně patřil mezi opory, které Slavii táhly za titulem. Už to byl jiný Hušbauer než kdysi ve Spartě: góly dal jen tři, zato jich spoustu připravil, rozjížděl akce, zodpovědně bránil.

Poctivost zařídila, že k němu definitivně přilnuli fanoušci - i těch několik posledních, kteří mu nemohli zapomenout, že vyrůstal u rivalů ve Spartě a že s ní byl léta spjatý.



Všechno klapalo, slávisté v létě bouchali šampaňské a vousatý záložník s desítkou na zádech se těšil na pohárová dobrodružství.

Jenže až do čtvrtka si je užil jen v předkolech Ligy mistrů proti Borisovu a APOEL Nikósii - plus šestadvacet minut v úvodním utkání Evropské ligy doma proti Maccabi.

Do Astany necestoval kvůli chřipce, pak ho trenér Jaroslav Šilhavý nečekaně nechal na lavičce v obou zápasech s Villarrealem.

Kádr Slavie se v létě nafoukl, jistotu najednou neměl nikdo. Ani kapitán Škoda, který se střídá v sestavě s Necidem, ani jeho zástupce Hušbauer. V lize hrál pravidelně, ale v zápasech, na které byl tak natěšený, dostávali přednost jiní. Až do čtvrtka - v Netanji byl zpátky v sestavě, a dokonce se svítivě žlutou kapitánskou páskou na rukávu.

„Těšil jsem se, to je jasné,“ líčil, když se stadion ponořil do tmy a v Izraeli se čas přehoupl přes půlnoc. „V základu jsem hrál pohárové utkání po dlouhé době a dá se říct, že jsem si to i užíval. Byl jsem rád, že jsem dostal možnost se ukázat.“

Co teď dál? Dost možná si řekl o to, aby na něj kouč vsadil v posledním utkání skupiny proti Astaně.

„Pepa odehrál výborný zápas,“ uznale pokýval hlavou Šilhavý a bylo znát, jak ho kapitán týmu výkonem potěšil. „Nerozděloval bych to na soutěže, rozhodně nebylo dané, že by nemohl hrát Evropskou ligu. Jsem rád, že mužstvo táhl k vítězství.“

S Astanou stačí Slavii k postupu třeba i bezgólová remíza, ale opomenout znovuobjeveného střelce? To by byla škoda.