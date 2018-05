Golden State předvedlo nevídaný obrat a vybojovalo rozhodující sedmý zápas

OAKLAND Basketbalisté Golden State mají za sebou jednu z největších zkoušek své éry. V šestém finále Západní konference NBA s Houstonem čelili vyřazení a ještě ho zahájili bídně, druhý poločas však obhájci titulu ovládli rozdílem 39 bodů a s domácí výhrou 115:86 si došli pro rozhodující sedmý zápas.

Až do rozhodujícího sedmého duelu dospěla obě konferenční finále poprvé od roku 1979. V noci z neděle na pondělí určí vítěze Východní konference střet Boston - Cleveland, v Západní konferenci se bude hrát z pondělí na úterý v Houstonu.

Po první čtvrtině šestého souboje o nejlepší tým Západu se přitom zdálo, že návrat do Texasu nebude potřeba. S Golden State vypadalo prachbídně, prohrávalo rozdílem 17 bodů. Ve zbytku duelu se však celek z Kalifornie přidržel svého válečného jména a pustil se do demontáže obranných řad Houstonu.

Druhou část získali Warriors rozdílem sedmi bodů, třetí o 17 bodů a tu závěrečnou dokonce o 22 bodů. Rockets zůstali v poslední dvanáctiminutovce jen na devíti bodech a za druhou půli dokázali nastřádat pouhých 25 bodů.

Zatímco v úvodu si zápas podmanil houstonský James Harden a ještě mu střelecky pomáhali Eric Gordon s Trevorem Arizou, po přestávce už heroický basketbal, kterému mohl rozehrávač Chris Paul kvůli zranění jen přihlížet, přestal zabírat.

Velkým zlomem byl vstup do druhé půle, který Golden State ovládlo 11:0 a převzalo vedení. Střeleckému tlaku v podání dua „splash brothers“ - Klaye Thompsona a Stephena Curryho - se odolat nedalo. Jen ve třetí čtvrtině zaznamenali celkem sedm trojek na devět pokusů.

Pády a návraty kalifornského celku nepřestávají udivovat ani jeho kouče Steva Kerra: „Opravdu nevím, proč takhle hrajeme. Je to tak nějak něco, co děláme.“

Hvězdou večera se stal nakonec Klay Thompson, jenž se rychle vzpamatoval ze zranění ze čtvrtého souboje s Houstonem. Celkem nastřílel 35 bodů, když zaznamenal devět trojek; ve druhé půli stihl 21 bodů. Zvládl i šest doskoků a čtyři zisky.

„Myslím, že Klay dnes zahrát výborně. Nejsou to jenom jeho body a devět trojek, ale i jeho obrana,“ chválil Kerr. „Ten chlap jede jak stroj. Jakou má kondici. Zdá se, že v takových zápasech jeho hra roste.“

Stephen Curry mu sekundoval s 29 body (sedm trojek), když po přestávce svou bilanci vylepšil o 16 bodů. Do statistik zapsal i šest asistencí, pět doskoků a tři bloky.

Kevin Durant zajistil 23 bodů a sedm doskoků, Draymond Green nastřádal čtyři body, 10 doskoků, devět asistencí, pět bloků a čtyři zisky. V sestavě vítězů znovu scházel zraněný veterán Andre Iguodala, avšak poprvé do play off zasáhl Patrick McCaw, který léčil páteř od konce března a svého dramatického pádu po faulu Vince Cartera.

James Harden vévodil statistikám Houstonu s 32 body (15 z nich už po první čtvrtině), devíti asistencemi, sedmi doskoky a třemi zisky (a také devíti ztrátami).

Eric Gordon se posunul do základu místo Paula a zapsal 19 bodů, Trevor Ariza je na 14 bodech, všechny však nastřílel v úvodní polovině. Gerald Green zvládl 11 bodů. P. J. Tucker je na šesti bodech a osmi doskocích. Clint Capela doskočil 15 míčů, dostal se ale jen ke třem střelám a dvěma bodům.

Jak rozdílné měl zápas půle, dobře dokumentuje střelba z dálky v podání obou týmů. Houston začal bilancí 11/22 a končil 4/17, zatímco Golden State v prvním poločase předvedlo tříbodovou palbu 4/18 a ve druhém 12/20. Rockets připravilo o šanci na úspěch také 21 ztrát oproti 12 v podání Warriors.

Co způsobilo tolik nedokončených útoků v podání Rockets? „Trocha lehkovážnosti, trocha únavy, to už je jedno,“ odvětil houstonský kouč Mike D’Antoni. „To zásadní je, že nesmíme míče ztrácet. Ale my jsme věděli, že to tu budeme mít těžké. Oni svůj úkol zvládli.“

V poslední čtyřech sezonách od nástupu Steva Kerra na pozici trenéra Golden State čelili hráči z Oaklandu hrozbě smutného konce sezony pětkrát - čtyřikrát tuto hrozbu odvrátili, podlehli jen v sedmém finále 2016 s Clevelandem.