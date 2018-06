Curry se trápil, ale Durant zachránil svůj tým a Golden State sahají v NBA po titulu

CLEVELAND Basketbalisté Golden State jsou jedinou výhru od obhajoby titulu v NBA. Na palubovce Clevelandu zvítězili 110:102 a ujali se vedení 3:0 na zápasy. Zářil především hostující Kevin Durant, který nastřílel 43 bodů. Domácí celek nespasil ani triple double LeBrona Jamese.

Kevin Durant se rozpomněl, jaké to je rozhodnout třetí finále NBA, a znovu po roce svůj kousek zopakoval. Golden State Warriors tak zase vedou v boji o titul nad Cleveland Cavaliers 3:0 na zápasy - což je náskok, který se v dějinách nejlepší basketbalové soutěže ještě nikdy nepodařilo otočit. Nyní přichází pokus číslo 132.

Rozhodnuto může být už v noci z pátku na sobotu. Znovu se bude hrát v Clevelandu.

Devětadvacetiletý Durant zaznamenal 43 bodů, když proměnil 15 ze svých 23 pokusů (trojky 6/9). Vylepšil si tím osobní rekord v play off. Především trefil klíčovou trojku na 106:100 necelých 50 sekund před koncem. A tahle obtížná střela po driblinku daleko za tříbodovou linií nejspíš definitivně rozhodla nejen zápas, ale i celou sérii.

„Tohle byla střela s velkým S,“ uznal kouč poražených Tyronn Lue. „Určitě byl víc jak metr za čarou, ale zvedl to a trefil se. Pro ně to bylo v pravou chvíli. Ve hře jeden na jednoho je zkrátka jedním z nejlepších,“ ocenil Duranta.



Zatímco ten po rozhodující střele nedával najevo žádné emoce, Stephen Curry a Draymond Green ho obklopili a zblízka na něj halekali oslavné pokřiky. „Jen jsem proměnil střelu. Nechtěl jsem se chovat, jako že už je konec. Ještě nás čeká práce a musíme na další zápas přijít s ještě lepším plánem,“ řekl Durant.

Do svých statistik Durant zapsal také 13 doskoků a sedm asistencí.

Na pozici druhého nejlepšího střelce vítězů se nakonec protlačil Stephen Curry, přestože se zápasem protrápil. Stačilo mu na to 11 bodů, uspěl jen při třech ze 16 pokusů.

Jenže dvě z jeho tref přišly v závěru a otočily výsledek z 96:97 na 101:97, a to definitivně na hostující stranu. Dvanáct sekund před koncem pak Curry podtrhl konečné skóre ze šestek.

Přečkala tedy i jeho rekordní série v počtu zápasů v play off s alespoň jednou trojkou, když ve středu po devíti minelách na desátý pokus přece jen uspěl. Povedlo se mu to už v 89. utkání v řadě.

Obě superhvězdy podpořila čtveřice hráčů s 10 body - Klay Thompson, Draymond Green (zvládl i devět asistencí), JaVale McGee a nováček Jordan Bell. Shaun Livingston a po zranění se vracející Andre Iguodala dodali po osmi bodech.

LeBron James nastřádal 33 bodů, 11 asistencí, 10 doskoků a po dvou blocích a ziscích, ale únava je na něm stále patrnější. V úvodu sice zvedl fanoušky ze sedadel poté, co zasmečoval, když si sám nahodil míč o desku, ale pak ho zpomalilo zranění kotníku ze druhé čtvrtiny.

V dresu Cavaliers odehrál 47 minut, když si krátce odpočinul jen na konci třetí čtvrtiny; v závěru se spoléhal na střelbu z dálky, anebo si chodil pro fauly - na dominantní nájezdy zakončené smečí už sil nezbývalo.

Ve finálových zápasech už James zaznamenal triple double desetkrát, což je jeden z jeho těžko překonatelných rekordů. Celkem v play off odehrál už 238 utkání, o jedno víc než Kareem Abdul-Jabbar. Lepší jsou v této bilanci jen Derek Fisher (259), Tim Duncan (251) a Robert Horry (244).

Od spoluhráčů se Jamesovi dostalo větší podpory než v minulých duelech: Kevin Love zaznamenal 20 bodů a 13 doskoků, náhradník Rodney Hood si doma řekl o větší šanci, když zapsal 15 bodů (střelba 7/11), a J. R. Smith se dostal na 13 bodů. Tristan Thompson zajistil osm bodů a sedm doskoků.

Cavaliers duel velice dobře rozehráli a ve druhé čtvrtině vedli až o 13 bodů. Přelom poločasů však patřil hostům, kteří otočili a po přestávce měli takřka neustále mírně navrch.

Utkání se definitivně zlomilo až v posledních dvou minutách, když po Jamesově trojce byl rozdíl jediného bodu. Pak ale Durant nahrál na smeč Andremu Iguodalovi a následně sám trefil klíčovou trojku. Konečný osmibodový rozdíl je nejvyšší, na jaký hosté v zápase dosáhli. Devětkrát bylo vyrovnáno, jedenáctkrát se měnilo skóre.

„Mysleli byste si, že když udržíme Stepha Curryho na 11 bodech a Klaye Thompsona na 10, musíme vyhrát,“ posteskl si trenér Lue.

Clevelandští se teď pokusí urvat první výhru a vrátit sérii do Oaklandu. „Bude to těžké, ale v pátek prostě opět nastoupíme se svým plánem a budeme se snažit o výhru,“ řekl James, který ocenil Durantův výkon. „Je to zabiják. Jeden z nejlepších hráčů, proti kterým jsem hrál a které kdy tato liga zažila,“ prohlásil.

„Jen se snažím být nejlepší spoluhráč a hráč, jaký jen mohu být,“ reagoval Durant.