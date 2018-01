Gól Chomutova je hitem v zámoří. Díky TSN ho viděly desetitisíce fanoušků

PRAHA Útočník Chomutova Michal Vondrka ujížděl v nedělním duelu 38. extraligového kola proti Zlínu za stavu 1:0 sám na opuštěnou klec, místo skórování si však všiml, že jej stíhá jen spoluhráč Roman Chlouba a místo gólu předložil svému kolegovi puk, aby mohl skórovat sám. Video z celé situace se pak objevilo i na Instagramu kanadské celostátní televize TSN, díky němuž video na serveru Youtube.com shlédlo během jediného dne přes 160 tisíc fanoušků.

Kapitán Chomutova a nejlepší hráč posledního play off Vondrka je známý svým férovým chováním, tímhle gestem si však naklonil hokejovou veřejnost i v zámoří.

Dvě minuty před koncem při power-play Zlína pomohl Chloubovi ke gólu bez práce, což okomentoval svým tradičním způsobem.

„Když jsem vzal puk poslednímu zlínskému hráči, tak on i ostatní zůstávali ještě na půlce. Tušil jsem, že jsem sám. Ohlédl jsem se a za mnou byl akorát Chloubič. Takže proč mu to nedat. Přemýšlel jsem, co všechno se mohlo stát, zaplaťpánbůh to dobře dopadlo,“ těšilo Vondrku.

„Mně se to ještě nestalo, aby mi někdo přihrál před prázdnou. Ale jsem přesvědčen, že kdybych někdy s někým jel sám na prázdnou, tak si puk vyměníme,“ doplnil.



Když zjistil, že díky TSN vidělo jeho kousek pouhých 17 hodin po zápase více než 161 tisíc lidí, byl ohromený.

„Vůbec jsem nevěděl, co se kolem toho děje. Až kluci v kabině mi říkali, že video převzala TSN na svůj Instagram. Překvapilo mě to, nechtěl jsem to nějak nadnášet, bral jsem tuhle situaci úplně automaticky, udělal bych to vždycky,“ řekl Vondrka pro web Pirátů.



„Je to hodně pozitivní reklama pro Chomutov, třeba si pár lidí z těch 160 tisíc vyhledalo, kde tohle město vlastně je,“ dodal kapitán Chomutova.