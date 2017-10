Gól a asistence. To není bilance útočníka, ale čtrnáctiletého gólmana ve švédské juniorce

PRAHA Že by ve Švédsku vyrůstal nový Henrik Lundqvist? V juniorce týmu Västeräs zaujal čahoun v brance kromě výšky také svým věkem. A nejen tím. Čtrnáctiletý Jesper Wallstedt v utkání proti Brynäs přihrál na gól a dokonce sám jeden vstřelil.

V září se Wallstedt stal nejmladším hráčem, který kdy nastoupil v juniorské J20 Superelite, tedy soutěži do 20 let. V té době mu bylo 14 let, 10 měsíců a jeden den. O čtyři dny tak předstihl dosavadního rekordmana, obránce Victora Hedmana, který působí v Tampě. Ten do mládežnické soutěže vstoupil před 12 lety.

„Vůbec jsem o tom nevěděl, ani po zápase,“ řekl mladý talent švédskému deníku Aftonbladet. Dozvěděl se to až od spolužáka ve škole. „Je to velký fanoušek Tampy, kde Hedman hraje. Řekl mi to na chodbě ve škole. Nemohl jsem tomu uvěřit, ale když jsem si to zkontroloval, měl pravdu.“

Ve středečním zápase proti Brynäs si řekl o pozornost znovu. Nejprve našel spoluhráče na protější modré čáře dalekonosným pasem, ten únik proměnil. Za stavu 3:2 soupeř odvolal brankáře a přišla chvíle šikovného Wallstedta.

„Dostal jsem se k puku vedle své brány a viděl, že soupeři se sjíždějí. Poslal jsem vysoký oblouk směrem někam k jejich brankovišti. Dojíždějící obránce naštěstí puk minul a ten doskákal až do branky,“ popisoval šťastně po zápase. Se dvěma body byl nejproduktivnějším hráčem svého týmu.

Emoce gólman ročníku 2002 skrýval těžko. „Je to fakt šílené, pořád to sám nechápu.“ Práce s holí mu cizí rozhodně není. K rozehrávce se má často, na tréninku si sem tam zastřílí. „Mám na to sílu. Taky hodně vyjíždím z branky.“ Celkem nevídané ofenzivní choutky na brankáře, že?

Brankářské řemeslo v krvi

Wallstedt, jenž v polovině listopadu oslaví patnáctiny, má na svůj věk obdivuhodné proporce – 190 centimetrů a 93 kilogramů. Na jaře byl vyhlášen nejlepším gólmanem v o třídu nižší kategorii, J18. Logicky tak přišla pozvánka mezi starší hochy, kde je evidentně také jako doma. Co do statistik v soutěži kraluje.

Když došlo na výběr postu, brankoviště pro něj bylo jasnou volbou. „Táta i starší brácha byli oba gólmani, jsme brankářská . I když oni se mě od toho snažili odradit, nechtěli dalšího gólmana v rodině (směje se). Ale jinak to prostě nešlo.“

O osm let starší bratr Jacob působí ve Spojených státech, kde hájí univerzity v Oklahomě. Právě on je jedním ze dvou velkých vzorů Jespera. Tím druhým nemůže být nikdo jiný, než Henrik Lundqvist.

I pro Wallstedta je tak vysněným cílem kariéra v NHL. „Ale vede tam dlouhá cesta, bez potu a pokory to nepůjde,“ ví své čtrnáctiletý pořez a dodává, že bez práce na detailech v každém tréninku to nepůjde.

Brankář Västeräs, kde začínal třeba i legendární obránce Nicklas Lidström, ale po snovém zápase nemohl na oslavy moc myslet. „Ráno mám test z matematiky, musím se pořádně vyspat,“ loučil se student, jehož nástup na čeká až za rok.