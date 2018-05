GLOSA: Zvláštní tresty FIFA a UEFA. Že by se funkcionáři tak trochu nudili?

PRAHA Téměř měsíc a půl trvalo vedení FIFA, než rozhodlo o trestu pro ruskou fotbalovou federaci za rasistické urážky fanoušků na francouzské hráče tmavé pleti během přáteláku, který se odehrál na konci března.

Rusové dostali pokutu 640 tisíc korun. Což je hodně zajímavé s ohledem na fakt, že Angličané za připnutý vlčí mák na dresech coby uctění památky válečných hrdinů museli předloni zaplatit 892 tisíc korun.

Aby toho nebylo málo, UEFA si pozvala na kobereček italského brankáře Gigiho Buffona za jeho protesty proti penaltě odpískané v odvetě semifinále Ligy mistrů mezi jeho Juventusem a domácím Realem Madrid.

Ano, zkušený gólman se neovládal, ale že by udělal něco, co by se mělo ještě dodatečně řešit, to se říct nedá.

Skoro to vypadá, že mají mocní z FIFA trochu pomýlené hodnoty a ti z UEFA se zase nudí.