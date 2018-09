GLOSA: Sport Invest vs. Svaz lyžařů? Když je sportovec až na prvním místě

Handrkování o peníze se už stalo ve špičkovém sportu koloritem. Dohadování o reprezentační smlouvě mezi sportovcem a lyžařským svazem také není v Česku ničím novým. Síla současných emocí ale už nová je.

Na včerejší tiskové konferenci agentury Sport Invest, která zastupuje dvojnásobnou zlatou olympijskou vítězku Ester Ledeckou, sehrál její otec Janek představení srovnatelné s jeho výkonem v muzikálu Hamlet.



Ano, se svazem už diskutuje finanční otázku hodně let, může být neustálým opakováním rozmrzelý, jenže Sport Invest rozhodně není tím andělem, který jeho potomka zachraňuje ze spárů zlých funkcionářů.

Jistě, vzali si ji pod křídla ještě v době, kdy nebyla tak slavná. Pokud by v ní neviděli současný potenciál, nikdy by to neudělali. Je to snadné, čím větší peníze z reklamy pro Ledeckou zařídí, tím větší provize jim připadne.

Janek Ledecký prohlásil, že pokud by byl předseda svazu lyžařů Lukáš Sobotka chlap, tak by odstoupil.

Možná. Ovšem kdyby se chovali jako chlapi všichni zúčastnění a šlo jim o dobro Ester Ledecké, dohodli by se už dávno a nekydali na sebe tři dny hnůj skrze média bez snahy se primárně sejít tváří v tvář.