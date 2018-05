GLOSA: Rezavějící ferrari. Že není Liga mistrů na video připravená? Nesmysl

Jak zpátečnicky UEFA přemýšlí, ukázalo také druhé odvetné semifinále Ligy mistrů mezi AS Řím a Liverpoolem. Domácí vyhráli 4:2 a po prohře 2:5 z prvního souboje tak postoupil do finále ostrovní celek. Jak by ale vše dopadlo, kdyby střelu El Shaarawyho nezastavil rukou hostující bek Alexander-Arnold? Nebo kdyby za jeho přečin odpískal rozhodčí pokutový kop?

El Shaarawy střílí a Alexander-Arnold sráží jeho pokus nad branku rukou.