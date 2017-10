GLOSA První dražba v českém boxu? Účel splnila, akce ve stylu Tysona ale chyběla

PRAHA V pondělí odpoledne se v konferenčním sále plzeňského hotelu Marriott uskutečnila první dražba o pořádání boxerského zápasu v historii tohoto sportu u nás. A celá událost ukázala, že by bylo škoda, kdy zůstalo jen ní.

Českým profesionálním šampionem těžké váhy je plzeňský Václav Pejsar, který už má za sebou několik těžkých bitev se zahraničními favority.

Jeho oficiálním vyzývatelem pak protřelý amatér a trojnásobný domácí mistr Pavel Šour, shodou okolností také plzeňský rodák a muž, za kterým nyní stojí Pejsarův bývalý tým Atom Gym.

Přesto se Atom Gym a druhá strana prezentována stájí šampiona Qwert Boxing a promotér galavečera bojových sportů v Lucerně Matoušem Rajmontem nemohly domluvit na místě konání zápasu.

První chtěla Plzeň, druhá právě Lucernu. Tu totiž s Rajmontem pořádal Míra Pek, nedávno tragicky zesnulý kouč a manažer Pejsara. Na obou stranách tak emoce dlouho vítězily nad hlavou. Také proto se čekalo v pondělí v západočeské metropoli pořádné halo.

Atmosféra se dala krájet a houstla příchodem všem zúčastněných. Boxerů, promotérů i fanoušků, kterých dorazilo na čtyři desítky, což rozhodně není špatný počin s ohledem na to, jaký má box v Česku postavení.



Jenže jakmile odbyla 16. hodina, v Marriottu začal získávat převahu mozek nad emocemi.

Rajmont, byť dle informací ze zákulisí mírný favorit dražby, měl strop 300 tisíc. Na tuto částku se ale jako první dostali zástupci Atom Gymu. Přitom i pro ně šlo dle všeho o maximum možného. Přesto vyhráli, promotér Lucerny dalších alespoň deset tisíc přihodit nechtěl.

Pochopitelné i s ohledem na jeho osobní záležitosti a fakt, že Lucerna bude 30. prosince 2017 opět praskat ve švech. Při přečtení výše popsaného ale může jít o určité rozčarování. Vazby mezi Rajmontem a Pekem, který tolik toužil dostat zápas právě Lucerny, byly tak silné…

Stejně tak se čekalo, zda se do sebe pustí při prvním pohledu z očí do očí také Pejsar se Šourem. Zvláště, když se slovně nešetřili ani před dražbou, ani po ní během krátké tiskové konference.

Ani zde k ničemu nedošlo. Jistě, na jednu stranu chvályhodné, že oba situaci ustáli, na druhou by v tomto ohledu menší výbuch emocí – byť třeba i domluvený, jak to v takových případech bývá – ničemu neuškodil.

Naopak, oba by měli díky přítomnosti novinářů a televizí jistotu titulních stránek. Přehnané? Nikoliv, už první slova novináře z Plzeňského deníku mluví jasně: „No, nic se nestalo, pohoda, jen si slíbili, že si dají do huby, a Pavel ho označil za vtipálka. Takže klid, dokončíme to až dorazím.“

Box není sportem raubířů jak si mnozí lidé myslí a v tomto ohledu mu Pejsar se Šourem udělali kvalitní reklamu. Na druhou stranu je to byznys a show, a pokud by se sobě navzájem nezakousli do lýtka jako to udělal Mike Tyson při šarvátce s Lennoxem Lewisem, ale jen se trochu postrkali, aby dostali zástupci médií to své, ničemu by to s ohledem na dění před dražbou neuškodilo.

Pro příklad není třeba chodit až tak daleko. O duel mezi Cecilií Braekhusovou a Mikaelou Laurenovou zatím není takový zájem, jaký by si promotéři přáli, byť jde o zápas dvou špičkových boxerek. Druhá jmenovaná v úterý soupeřku na tiskové konferenci políbila a hned je obě dámy zájem jak u žurnalistů, tak u fanoušků.

Ale kdo ví, třeba nás Pejsar se Šourem a všichni kolem nich drží jen v napětí. Stejně jako vítězná promotérská stáj. Ta duel zasadí do Dne rváčů, který se uskuteční v hale TJ Lokomotiva 16. prosince letošního roku.

Od začátku duel prezentuje jako plzeňský souboj plzeňských bijců pro Plzeň, aby místní nemuseli jezdit jinak po republice. Jenže jde o titul mistra republiky v těžké váze dvou vyrovnaných bijců, který tady dlouho nebyl. Byla by škoda jej naopak uzavřít jen do západočeského regionu pro čtyři tisíce místních fanoušků.

Potom by totiž celé halo kolem této bitvy vzalo za své a stal by se z něj při vší úctě jen další tuctový boxerský zápas, který nevyužil svého potenciálu a možnosti posunout tento sport na „českém potravním žebříčku“ zase o něco výše...