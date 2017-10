GLOSA: Pokud Jágr v NHL podepíše smlouvu, měl by to pojmout jako důstojnou rozlučku

PRAHA Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr často s úsměvem tvrdil, že chce hrát v NHL až do padesáti let. To, co se dlouho jevilo jako vtipkování s novináři, se rok od roku mohlo jevit reálněji.

Až letos poprvé slavná „68“ narazila. Zámořská liga startuje už v noci na čtvrtek a on stále marně vyhlíží novou smlouvu.

Jágr je persona, legenda, muž, který se postupně převtělil do role lídra na ledě i v kabině, stále na ledě umí dominovat. Jenže těchto okamžiků ubývá, byť je schopen nasbírat kolem padesáti bodů za sezonu.

S ohledem na věk a výše popsané jsou pak jeho požadavky na plat a postavení sice pochopitelné, pro kluby ale extrémně riskantní.

Mají podepsat legendu na jednu sezonu, nebo o dvacet let mladšího kluka za stejné peníze na více let s výhledem na progres, nebo zajímavou výměnu?

Pokud přece jen nakonec ještě jednu smlouvu v zámoří Jágr podepíše, letošní léto by pro něj mělo být jasným znamením, ať tak činí naposledy a se zámořskou sezonou se rozloučí důstojně tak, jak si zaslouží.

Mimo jiné i proto, že příklady z nedávné minulosti dokazují, že když je sportovec se svým osudem smířený, loučení pak stojí za to. Posledním budiž Contador a jeho parádní rozlučka na Vueltě.