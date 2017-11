GLOSA: Laxní přístup Liberce? Zodpovědnost za chování svých hráčů nese on

PRAHA Ligová fotbalová asociace potrestala fotbalovou Slavii za utkání s Libercem (1:2). Vršovický klub dostal pokutu 120 tisíc korun za nevhodné chování fanoušků, kteří ke slavícímu Bosančičovi ze Slovanu naházeli několik dýmovnic. Sešívaným navíc hrozí, že dvě domácí utkání odehrají před uzavřenou Tribunou Sever – to v případě, pokud diváci v duelech s Duklou a Ostravou použijí pyrotechnikou nebo vhodí na trávník jakékoliv předměty.

Jak ke všemu došlo? Srbský záložník Bosančič proměnil pokutový kop a rozhodl se slavit před kotlem soupeře. Začal přetahovat dres přes hlavu a plánoval si ho i svléknout, tomu ale zamezil spoluhráč Radim Breite. Následovala zmiňovaná reakce fandů…

„Všude na světě, když dáte gól a slavíte ho před kotlem soupeře, tak reakce fanoušků bude stejná,“ myslí si bývalý slávista Vladimír Šmicer.

K situaci se následně vyjádřil i sportovní ředitel Liberce Jan Nezmar. „S Bosančičem se moc vyříkávat nedá, protože to je úplný blázen, reakce po gólu byla zvláštní, ale naštěstí nepřetáhl dres přes hlavu, “ snažil se mírnit situaci.

Zodpovědnost za jednání svých fotbalistů však nese klub, jsou to tedy Liberečtí, kteří by měli Bosančičovi i přes jeho temperamentní povahu domluvit a vysvětlit, co všechno si v rámci radosti z gólu může dovolit...