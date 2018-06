Giganti na hraně. Němci a Brazilci musejí dnes na závěr skupiny zabrat

PRAHA Před svými posledními zápasy ve skupinách stále nemají jistý postup. Týmy Německa i Brazílie musí na MS dnes konečně přesvědčit.

Velmi zajímavá bude koncovka zápasů základních skupin E a F na fotbalovém MS v Rusku. Německo ani Brazílie, giganti tohoto sportu a super favorité mundialu, nemají jednoduchou pozici a budou muset napravit pošramocenou reputaci z úvodu turnaje.



Nejprve ale trocha počtů.

V nejzamotanější skupině F mohou stále postoupit všechny čtyři týmy. Obhájci titulu Němci jako druhý tým tabulky se třemi body mají situaci ve svých rukou, potřebují ale nad Jižní Koreou vyhrát alespoň o dva góly. „A to také dokážeme. Pokud budeme hrát se stejným nasazením, bude mít Korea velké problémy,“ věří po vydřené výhře 2:1 v nastavení nad Švédskem záložník Marco Reus.

„Výhra nad Švédskem nám pomůže. Byl to krok správným směrem a těžit z toho budeme i proti Koreji,“ hlásí gólman Manuel Neuer, jenž musel skousnout úvodní prohru s Mexikem.

Právě Jihoameričanům na prvním místě tabulky pak stačí k postupu do osmifinále remíza se Švédskem, které ale stejně jako Německo i Korea může slavit po výhře o dvě branky.

Brazilci se sice nyní vyhřívají na prvním místě skupiny E, se čtyřmi body ale ani oni postup jistý nemají. Pokud vyhrají či remizují se Srbskem, osmifinále si zahrají stejně jako pokaždé od roku 1966, stejný výsledek v zápase s již vypadnuvší Kostarikou zajistí postup i Švýcarům.

Neymarova oslava po gólu do sítě Kostariky.

Z postupových pozic ale kanárky sesadí jakákoliv prohra s balkánským týmem, který se jevil velmi dobře po úvodní výhře nad Kostarikou a následně smolně prohrál s výběrem helvétského kříže 1:2. „Ano, potřebujeme zázrak. To je to, co nám může pomoci porazit Brazílii a postoupit. Vždy říkám, že pokud v zázraky věříte, mohou se opravdu stát. Jsme Srbové, nic není nemožné,“ neskrývá odhodlání srbský záložník Sergej Milinkovič-Savič.

Sebedůvěra jeho týmu není neopodstatněná i s ohledem na to, jak nepřesvědčivé výkony zatím Brazilci na turnaji v Rusku předvádějí. Po remíze se Švýcary vydřeli výhru nad Kostarikou až dvěma góly v nastavení. Hvězdný Neymar očividně není po zranění fit a trefil se zatím pouze jednou z dorážky, hra kanárků působí zmatečně.

Tlak na favority je obrovský, a to nejen na dálku – Brazilci zakoupili třetí nejvyšší počet vstupenek hned po pořadatelském Rusku a fanoušcích z USA. Kdy jindy by ale nejdražší hráč planety měl povstat, než když jeho týmu hrozí ostudné vyřazení?

Až bude dnes večer parta trenéra Titeho rozehrávat zápas proti Srbsku, bude už vědět, jak je na tom v sousední skupině Německo, obhájci titulu sehrají svůj mač proti Koreji od 16.00. A i když ve své pozici nemohou nyní Brazilci moc kalkulovat, těžko budou z hlavy vyhánět myšlenky na to, že by se se starým rivalem mohli potkat už v osmifinále.

Jen si vzpomeňte, jak to dopadlo před čtyřmi lety...