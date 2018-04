Geniální načasování, nechci být táta přes skype, usmívá se Štěpánek po konci u Djokoviče

Jen pár dní tomu je, co skončil jako trenér hrající legendy Novaka Djokoviče. On však nesmutní, ba naopak. „Skončila jedna etapa. Uvidíme, co přinese budoucnost, ale nikam se neženu. V životě přijdou krásnější věci,“ vyhlíží Radek Štěpánek prvního potomka. Čekají ho s přítelkyní a bývalou tenistkou Nicol Vaidišovou.

Vše špatné je k něčemu dobré? V tomhle případě rozhodně ano. Radek Štěpánek loni na podzim ukončil aktivní kariéru a bleskově zamířil mezi kouče, jenže angažmá u srbského esa bylo hodně krátké, jen jeden grandslam obsáhlo.

A tak se 39letý srdcař plně koncentruje na úplně jiné věci.

„Strašně se těším,“ říká o roli otce. „Nemá to vůbec nic společného s tím, co jsem doteď zažil. Zatím je to pro mě pořád trochu sci-fi. Nemůžu se dočkat, až nás bude o jednoho víc a bude tady stále proudit moje krev. A jsem rád, že to přišlo po konci kariéry. Nikdy jsem nechtěl být skypový táta; timing je naprosto geniální.“

O Štěpánkovi je známo, jak velkým tenisovým pedantem byl, dbal na každý detail přípravy. Individuálně došel na 8. místo žebříčku ATP, ve čtyřhře slavil dva grandslamové tituly, zásadně přispěl ke slavným českým triumfům v Davis Cupu.

Ale nejen sportem živ je člověk.

„Tohle je něco úplně jiného,“ uznává. „Prožívám to každý den, aby vše bylo OK. Spíš než nějakou nervozitu cítím obrovskou zodpovědnost. Budeme se snažit, abychom mu dali to, co rodiče mně, lásku a péči, a byli s ním.“

Jeho manželství s Vaidišovou sice skončilo rozvodem, život je nakonec ale znovu svedl k sobě. Málokterý český pár v sobě skloubí dva výborné bývalé profesionální sportovce. Až se nabízí: na který sport jejich dítě dát?

„Uvidíme, jak bude nadané, předpoklady asi mít bude,“ dumá Štěpánek. „Plánovat, co bude za spoustu let, ale nemá cenu. Já se těším na aktuální věci. Hlavní je, aby všechno proběhlo v pořádku a aby všichni byli zdraví. Zbytek nás už navede. Člověk míní a život mění.“

Jeho možné budoucí trenérské působení rodina logicky ovlivní. Štěpánek přiznal, že už „oťukávací“ nabídky dostal. Několikrát se již spekulovalo, že by si ho jako kouče mohl přát mimořádně talentovaný australský rebel Nick Kyrgios. „Jména říkat nebudu,“ omluvil se Štěpánek.

A že by z něj byl další měsíce vyloženě jen „profesionální táta“?

„I to je možné,“ přikývl. „Ale na druhou stranu - už když jsem vzal angažmá u Novaka, tak jsme věděli, že nás bude o jednoho víc.“