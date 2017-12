Gattusa o první výhru na lavičce AC Milán připravil střílející gólman outsidera

ŘÍM Fotbalisté Beneventa získali první bod v italské lize. O remíze 2:2 v utkání 15. kola s AC Milán rozhodl gólem hlavou v páté minutě nastavení brankář posledního týmu tabulky Alberto Brignoli. Favorizovaní hosté neprožili úspěšnou premiéru pod novým trenérem Gennarem Gattusem.

Naproti tomu městský rival Inter deklasoval i díky hattricku Ivana Perišiče Chievo Verona 5:0 a posunul se do čela tabulky o bod před Neapol.



AC Milán se dostal do vedení před přestávkou, když se po hlavičkované ve vápně prosadil Bonaventura.

Pět minut po změně stran ale outsider vyrovnal. Letiziovu ránu zpoza šestnáctky Donnarumma vyrazil jen před sebe a z dorážky přesně zakončil Puscas.

Vedení hostům vrátil v 57. minutě Kalinič, který se nikým nehlídaný prosadil hlavou po Bonaventurově centru a ukončil 419 minut trvající čekání na gól. Benevento ale využilo závěrečnou přesilovku po vyloučení Romagnoliho.

V páté minutě nastavení nacentroval z přímého kopu Cataldi, hlavou přesně zakončil brankář Brignoli a zajistil historicky první bod pro Benevento v nejvyšší soutěži.

Brignoli se stal prvním skórujícím gólmanem v Serii A od roku 2001, kdy se trefil Massimo Taibi z Regginy.

„Bylo to 1:2, 95. minuta, neměli jsme co ztratit. Šel jsem tam, zavřel oči a vyskočil. Bylo by strašné prohrát vzhledem k tomu, že jsme ztratili několik zápasů v posledních vteřinách, například se Sassuolem (1:2). Dnes jsme ukázali, že můžeme hrát proti každému,“ řekl šťastný střelec v rozhovoru pro Sky Sport Italia.

Výsledky 15. kola: Benevento - AC Milán 2:2 (50. Puscas, 90.+5 Brignoli - 38. Bonaventura, 57. Kalinič),

Boloňa - Cagliari 1:1 (81. Destro - 42. Joao Pedro),

Fiorentina - Sassuolo 3:0 (32. Simeone, 42. Veretout, 71. Chiesa),

Inter Milán - Chievo 5:0 (23., 57. a 90.+2 Perišič, 38. Icardi, 60. Škriniar), 20:45 Sampdoria Janov - Lazio Řím.

Gattuso nebyl po nečekané ztrátě na své svěřence naštvaný. „Kluci do toho dali vše, chci jim poděkovat za jejich chuť a odhodlání. Po dnešku si olížeme rány a budeme dále pracovat na fyzičce i psychice,“ uvedl bývalý defenzivní záložník.

„Mohli jsme naši hru více rozvinout, ztráceli jsme hodně míčů. Věděli jsme, že přestože Benevento prohrávalo, postupem času se velmi zlepšovalo,“ dodal.

Inter od začátku zápasu s Chievem dominoval a nedůraznou obranu veronského celku překonával s lehkostí.

V prvním poločase zaznamenal hned 16 střel, gólem skončil Perišičův a Icardiho pokus. Druhý jmenovaný vstřelil už 16. gól v sezoně a vévodí tabulce střelců o jeden zásah před Immobilem z Lazia Řím.

Ani po změně stran se hosté nezmohli na zvrat, domácí naopak definitivně rozhodli o třetím tříbodovém zisku po sobě.

Jeden zásah zaznamenal slovenský stoper Škriniar a dvěma trefami zkompletoval hattrick chorvatský reprezentant Perišič. Inter zůstal jediným dosud neporaženým týmem.

Fiorentina ukončila sérii čtyř duelů bez výhry a se Sassuolem si poradila jednoznačně 3:0. Hostujícímu trenérovi Giuseppemu Iachinimu tak nevyšla ligová premiéra. Boloňa bez Ladislava Krejčího remizovala 1:1 s Cagliari.

Tabulka: