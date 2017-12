Froome teď musí dokázat, že má skutečně astma, říká o možném dopingu Chlumský

PRAHA Sedmého září měl cyklista Chris Froome, vítěz letošní Tour de France a Vuelty, ve svém vzorku z dopingové kontroly po 18. etapě Vuelty salbutamol. To by ještě nebyl problém. Je jím však skutečnost, že naměřená hodnota byla údajně až dvakrát větší, než u tohoto léku na astma povolují pravidla UCI. Co se nyní bude dít dál? Zeptali jsme se Jana Chlumského, vedoucího úseku dopingových kontrol v Česku.

Nakolik mohlo dvakrát větší množství salbutamolu, než povolují pravidla, Froomovi pomoci?

Já nechci komentovat ten dvojnásobek, o němž se sice někde psalo, ale v médiích se objevují různé věci. Pro mě je podstatné, že UCI uvedla, že ve Froomově těle bylo více než tolerovaná hranice 1000 nanogramů na mililitr.

Jaký tedy mohl mít na jeho tělo účinky?

Tato látka je hlavně antiastmatický lék pro lidi, kteří mají plicní obstrukci. Zdravým lidem částečně pomáhá k vyššímu výkonu. Nepomáhá však moc, proto byly salbutamol i další jemu podobné látky zařazeny mezi ty, které jsou částečně tolerované. Sportovec, který si bere k inhalaci terapeutickou dávku salbutamolu, tudíž nemusí žádat o terapeutickou výjimku. Pokud nyní někde napsali, že Froome měl terapeutickou výjimku a že ji porušil, byly to zase jen nějaké bláboly. On tu výjimku vůbec nepotřebuje.

Jinými slovy: Froome nemusel nikde hlásit, že lék bere, jen si musel dát pozor, aby nepřekročil povolenou mez?

Ano. Mohl si vzít terapeutickou dávku bez ptaní. Je dané, že si může vzít za 12 hodin maximálně 800 mikrogramů dotyčné inhalace, což jsou třeba čtyři dávky, a za dalších 12 hodin dalších 800 mikrogramů. Pokud to překročí, vystavuje se nebezpečí, že močová hladina salbutamolu se zvýší nad tolerovaných tisíc. A to už potom musí vysvětlovat a dokazovat, že nešlo o úmyslné zvýšení výkonu, ale že k tomu došlo v podmínkách, dejme tomu, dehydratace. Tedy že i s povolenou terapeutickou dávkou tu povolenou hladinu překročil.

On se hájí tvrzením, že astmatikem je od mládí.

Je mnohonásobným vítězem velkých závodů, takže moc dobře ví, že si na tohle musí dávat pozor. V první řadě teď musí dokázat, že astma skutečně má. Ale to dost možná už v minulosti u UCI dávno doložil a UCI má k dispozici jeho lékařské zprávy prověřené nezávislým lékařem. Nestačilo by, aby si přinesl papír od jen tak nějakého lékaře, že ho uznali za astmatika. Nyní ho patrně čeká další lékařské a chemické vyšetřování, při němž bude muset prokázat, že šlo o možnou odchylku, kterou nezpůsobil záměrně. A vzhledem ke skutečnosti, že podstoupil za poslední rok desítky podrobných analýz, bude se nyní vycházet i z toho, jaké měl hladiny v předchozích nálezech.

V minulosti někteří cyklisté jako Alessandro Petacchi obdrželi za salbutamol trest, zatímco jiným byla zvýšená hladina prominuta, protože jeho užití odůvodnili. Takže výsledek procesu je nyní nevyzpytatelný?

Ano, to je.

A kdyby Froome naměřené hodnoty neodůvodnil?

Tak může dostat dvouletý trest, a pokud by mu UCI prokázala, že si salbutamol záměrně vzal, aby si zvýšil výkon, mohou mu dát až čtyřletý trest. Ale to jen zmiňuji teoretickou možnost, co ten kodex umožňuje.

Dá se to opravdu dokázat, kdyby ho Froome užil záměrně kvůli výkonu?

Ne, to se moc dokázat nedá. Musel by se sám přiznat nebo by to museli dosvědčit nějací kolegové jako u Armstronga. Ovšem to je jen teorie, takové možnosti nechci nyní vztahovat k Chrisi Froomovi.

V 90. letech, ještě před zavedením testů na EPO, sloužily komisařům k určení možné viny i testy na hematokrit. Pokud některý jezdec překročil hranici 50 procent, byl dočasně suspendován. Tehdy se někteří cyklisté snažili k těmto 50 procentům co nejvíce přiblížit, aby získali pravidly povolené výhody. Může se cosi podobného dít se salbutamolem?

To je jisté, že to někteří jezdci zneužívají a užívají tuto látku, i když nejsou nemocní – a nyní opět nemluvím konkrétně o Froomovi.

Proč byl salbutamol dříve zcela zakázaný a v současnosti už není?

V minulosti ho mohli inhalovat jen ti, kteří obdrželi terapeutickou výjimku. Věřilo se tehdy, že ve velkém množství by mohl mít i určité anabolické účinky. Ale pak se patrně zjistilo, že není až tolik efektivní, proto se přistoupilo k jeho větší toleranci. Ovšem stále s určitou hranicí.

Jak dlouho by nyní mohlo trvat Froomovo vyšetřování?

Jak uvedli na stránkách UCI, o zvýšených hodnotách vědí už od 20. září, tedy skoro tři měsíce. Takže by potřebné studie měly být brzy hotové. Není to nic tak složitého.