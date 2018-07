Francouzský tisk sní sen o druhé hvězdě. Belgický i přes prohru hráčům děkuje

Paříž/Brusel Francouzský tisk nešetří chválou fotbalové reprezentace po semifinálové výhře 1:0 nad Belgií na mistrovství světa v Rusku a nemůže se dočkat nedělního zápasu o zlato. Zatímco v zemi poraženého týmu se píše o konci snu, ve Francii „Modrý sen pokračuje“ a média věří, že současný tým naváže po 20 letech na triumf svých předchůdců.

„Fantasticky co se týče ovládání hry a strategie Les Bleus zardousili Belgii,“ napsal sportovní deník L’Équipe. „Francouzský tým je ve finále. A udělal to, jako kdyby to byla ta nejnormálnější věc na světě. Vášnivě, metodicky, s převahou,“ dodal list.

Deník Le Monde napsal, že úterní výhra, kterou zařídil gólem hlavou po rohu obránce Samuel Umtiti, nebyla snadná a panovaly obavy z „belgického úderu“. Přesto si „monstrózní“ Bleus dopřáli na březích Něvy postup do třetího finále MS v historii.



„A teď se pokusí připnout na dresy druhou hvězdu. Mají čtyři dny na zotavenou, o jeden víc než soupeř. Co se ale fyzičky týče, baterky mají ještě daleko k tomu, aby byly vybité,“ uvedl Le Mond. „Po hrdinském výkonu proti Belgii mohou Les Bleus snít o druhé hvězdě,“ přidal list Le Figaro.

Podle Le Parisien se Francouzi už nyní ocitli v ráji a po finále se uvidí, zda fotbal přinese štěstí, jaké země zažila na domácím šampionátu v roce 1998, nebo ukáže, jak umí být tvrdý, jak to Zinédine Zidane a spol. poznali před dvanácti lety při neúspěšné snaze o zopakování finálového triumfu proti Itálii.



„Chceme od Les Bleus jediné: žádnou ‚hlavičku‘ a třeba zase Umtitiho, roh, hop a bude to,“ napsal list v připomínce incidentu z roku 2006, kdy Zidane nechvalně proslulým úderem hlavou v prodloužení finále MS v Německu poslal k zemi Itala Marka Materazziho. Francouzský tým pak prohrál na penalty.