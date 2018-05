Francouz má jasno: po šampionátu bude chytat v NHL za Colorado

DENVER Hokejový brankář Pavel Francouz podepsal roční smlouvu s Coloradem a bude se snažit prosadit se v příští sezoně v NHL. Sedmadvacetiletý český reprezentant, který by měl být jedničkou národního týmu na nadcházejícím mistrovství světa v Dánsku, dosud působil v Čeljabinsku v KHL.

Odchodem do zámoří se mu splní sen. Už v polovině dubna, kdy se zapojil do přípravy národního týmu na MS, avizoval, že probíhají určitá jednání. „Ale je těžké se tam (do NHL) dostat v tomto věku. Ta cesta by byla opět trnitá, ale jde o sen, pro který musí člověk něco udělat. A já si za tím chci jít,“ uvedl tehdy Francouz.



V té chvíli už bylo jasno, že po třech letech končí v Čeljabinsku, ve kterém se vypracoval mezi nejlepší brankáře KHL a stal se i českou reprezentační jedničkou. Momentálně se chystá na páté MS, chytal i na olympiádě v Pchjongčchangu.

Odchovanec Plzně se v extralize prosadil v Litvínově, kterému v roce 2015 výrazně pomohl k zisku historického titulu. Následně odešel do Ruska, kde se upsal Čeljabinsku. V NHL byl o jeho služby zájem již před rokem, vedení Traktoru jej ale odmítlo uvolnit. Do zámoří se tak vydá až nyní.

„Když se ohlédnu, tak člověk vzpomíná jen na to pěkné, ale prožil jsem tam i spoustu těžkých momentů. I za to jsem ale rád, protože mě to posunulo dál. I když jsou to nepříjemné zkušenosti, tak se člověk stane silnějším, když to překlene,“ řekl Francouz o ruském angažmá.