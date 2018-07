Francie prahne po dalším zlatu. Mistrovství světa jde do finále

MOSKVA/PRAHA Francouzi touží po tom, získat svůj druhý titul mistrů světa, Chorvati se zase mohou stát prvním šampionem z východní Evropy. Kdo uspěje v nedělním finále (17.00 SELČ)?

Jen pět zemí dosud dokázalo vyhrát alespoň dvakrát světový šampionát. K Itálii, Uruguayi, Brazílii, Německu a Argentině se může přidat mistr světa z roku 1998 Francie. Tým, který na turnaji v Rusku hned ve čtyřech případech udržel čisté konto. K tomu ale musí zdolat poslední překážku: Chorvatsko.

Fotbalisté Chorvatska totiž jako jediné mužstvo na šampionátu vyhráli všechny své zápasy, navíc ve vyřazovacích zápasech vytvořili nové rekordy. Duely s Dánskem, Ruskem i Anglií totiž rozhodli minimálně v prodloužení a pokaždé dokázali zápas otočit poté, co prohrávali. Francouzi naopak oproti nim ušetřili spoustu sil, Argentince, Uruguayce i Belgičany totiž porazili po 90 minutách.

„Nemyslím, že jsme favoritem, tohle je finále mistrovství světa. Chorvatsko je mentálně neskutečně silné, dokázalo otočit stav s Anglií. Možná odehráli o 90 minut více než my, ale únava nebude hrát roli. Tu překonáte, když hrajete finále,“ uvedl na tiskové konferenci před zápasem francouzský záložník Paul Pogba.

Odveta za rok 1998

Již zmíněný turnaj v roce 1998 byl výjimečný i pro Chorvaty. Tehdy totiž brali bronzové medaile, což bylo až dosud jejich maximum na velkých turnajích. A mohlo být ještě lépe, kdyby Chorvati v semifinále neprohráli... právě s Francií. Současný prezident chorvatského svazu a nejlepší střelec tehdejšího turnaje Davor Šuker sice otevřel skóre, Francouzi však skóre otočili zásluhou dvou gólů Liliama Thurama.

„V roce 1998 jsem byl na prvních třech zápasech jako fanoušek. Každý v Chorvatsku si pamatuje, když nám dal Thuram góly a prohráli jsme. Mluví se o tom u nás 20 let. Možná nám dává bůh šanci, abychom srovnali skóre,“ věří v úspěšnou odvetu chorvatský trenér Zlatko Dalič. „Ale nepřistupujeme k tomu tak, jako že se chceme pomstít. Soustředíme se na to, abychom zahráli svůj nejlepší zápas na turnaji,“ doplnil jednapadesátiletý kouč.

Jeho protějšek Didier Deschamps naopak byl v roce 1998 účasten při finále přímo na hřišti. Tehdy jako francouzský kapitán zvedal zlatou sošku nad hlavu po výhře 3:0 ve finále nad Brazílií. Pokud by galský kohout vyhrál i tentokrát, Deschamps by se stal po Brazilci Máriu Zagallovi a Němci Franzi Beckenbauerovi teprve třetím mužem, který by dokázal triumfovat na mundialu jako hráč i jako trenér.

K podobnému doublu měl francouzský kouč blízko už před dvěma lety na domácím EURO. Ve finále však Francouzi prohráli 0:1 po prodloužení s Portugalskem. Těžkou porážku si vedle něj pamatuje i devět hráčů ze současného kádru. „Dostali jsme obrovskou výsadu, že si můžeme zahrát finále znovu. Předloni to bylo tak bolestné, že nyní chceme ochutnat vítězství. Nemůžeme si tuhle šanci nechat ujít,“ burcuje Deschamps.

Také kapitán Francouzů, brankář Hugo Lloris věří, že se jeho tým z předchozí porážky poučí. „Bylo to tehdy hodně těžké. Nechceme dopustit, aby se to stalo znovu. Vezmeme si z toho určité věci a poučíme se.“

Kdo uspěje v boji o bronz?

Ještě než se o novém šampionovi na stadionu v moskevských Lužnikách rozhodne, už dnes od 16.00 SELČ budou známi bronzoví medailisté. V repríze zápasu skupiny G se utkají Belgičané s Angličany (1:0). Belgičané budou hrát o svou první medaili z MS, Angličané mají na svém kontě jeden kov, zlato z šampionátu v roce 1996. „Musíme podat hrdý výkon a pokusit se vyhrát. Fanoušci i lidé v Anglii při nás celou dobu stáli, takže jim to dlužíme,“ uvedl kouč Anglie Gareth Southgate.