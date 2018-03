Fourcade završil sezonu 24. malým glóbem, v Ťumeni vyhrál domácí biatlonista Cvetkov

Muži (15 km):



1. Cvetkov (Rus.) 37:37,3 (0 trest. okruhů), 2. Bjöntegaard -2,7 (0), 3. J.T. Bö (oba Nor.) -16,6 (2), 4. Doll (Něm.) -22,1 (2), 5. L'Abee-Lund -22,1 (2), 6. T. Bö (oba Nor.) -22,2 (1), 7. Hofer (It.) -22,9 (1), 8. Kühn -34,3 (2), 9. Lesser -34,6 (2), 10. Peiffer (všichni Něm.) -35,3 (2).

Konečné pořadí SP (po 22 závodech):

1. M. Fourcade (Fr.) 1116, 2. J.T. Bö 1027, 3. Šipulin (Rus.) 697, 4. Peiffer 668, 5. Hofer 637, 6. Fak (Slovin.) 602, ...27. Moravec 294, 29. Krčmář 253, 47. Šlesingr 108, 80. Soukup 16, 87. Krupčík 9, 91. Václavík (všichni ČR) 7.

Konečné pořadí závodů s hromadným startem (po 5 závodech):

1. M. Fourcade 250, 2. J.T. Bö 222, 3. Doll 184, ...21. Krčmář 84, 27. Moravec 65, 34. Šlesingr 34.

16:00 ženy (12,5 km).