Fourcade vyhrál v Ťumeni sprint a už ví, že ovládne celý Světový pohár

ŤUMEŇ Francouzský biatlonista Martin Fourcade vyhrál poslední sprint Světového poháru v Ťumeni a posedmé v řadě ovládl celkové hodnocení SP. V průběžném pořadí vede dva závody před koncem sezony o 82 bodů před jediným rivalem Norem Johannesem Thingnesem Böem a po škrtnutí dvou nejhorších umístění v sezoně z hodnocení je jasné, že už nemůže být předstižen.

Posedmé za sebou Fourcade získal i malý křišťálový glóbus za sprint. Dosavadní lídr disciplíny Bö dnes v Rusku doběhl až na 14. místě a v konečném hodnocení sprintů klesl o dva body za Fourcada.



Devětadvacetiletý Francouz měl už dříve jistou trofej za vytrvalostní závody, v nichž se o první místo podělil s Böem, a může ovládnout kompletní žebříčky. Na dosah má i zbývající dvě individuální ocenění za stíhací závody i závody s hromadným startem.

„Boj s Johannesem o Křišťálový glóbus byl v posledních dnech psychicky hodně náročný. V televizi to vypadá snadně, ale můžu potvrdit, že není,“ uvedl Fourcade na webu IBU a prozradil, že na začátku sezony na celkové prvenství v SP nepomýšlel. „Musím přiznat, že na začátku v Östersundu to nebyl můj hlavní cíl, to byla olympiáda. Ale jak sezona pokračovala, glóbus se pro nás pro oba stal tím nejdůležitějším,“ dodal.

Čeští reprezentanti na Sibiři nestartují, protože se rozhodli finálové závody kvůli nedořešenému dopingovému skandálu Ruska bojkotovat. Stejně se zachovali i Kanaďané, Američané, Ukrajinci a někteří Švédové či Slovinci, kterým se nelíbí, že vedení biatlonové federace IBU navzdory skandálu a nefunkční ruské antidopingové organizaci neodebralo Ťumeni pořadatelství.

Fourcade ovládl dnešní sprint s čistou střelbou a nejrychlejším běžeckým časem. Druhého krajana Simona Desthieuxe porazil o více než půl minuty, těsně třetí doběhl Švéd Fredrik Lindström. Bö pokazil úvodní střeleckou položku vleže, po níž musel na dva trestné okruhy a ztrátu už nedohnal.

Oba se spolu v Rusku utkají o malé křišťálové glóby i ve stíhačce, která je na programu v sobotu, a závodě s hromadným startem, který uzavře sezonu v neděli. Hodnocení jednotlivých disciplín vede v obou případech Fourcade, ve stíhačce o 26 bodů a v závodech s hromadným startem o 54. Na rozdíl od celkového pořadí SP se v disciplínách nic neodečítá.