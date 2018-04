FOTO: Legenda , která baseballovou filozii. ‚Železný muž? Teď už plechový,‘ směje se

PRAHA Čtyři věci udělaly z Cala Ripkena baseballového „Iron Mana“. Vedle hráčského umění a fyzických předpokladů jmenoval při slavný hráč americké Major League Baseball (MLB) návštěvě Prahy také lásku ke hře a štěstí.

Během více než 16 let odehrál 2632 zápasů v MLB v řadě. Když v roce 1995 během této série překonal půl století starý rekord Loua Gehriga, fanoušci Baltimore Orioles, za které nastupoval 21 let, vestoje tleskali 22 minut.



„Jsem hrdý na dlouhověkost. Tajemstvím rekordu je, že jsem chtěl každý den být součástí týmu a podílet se se spoluhráči na výhře,“ řekl sedmapadesátiletý Ripken na tiskové konferenci v Česku, kde je od soboty a věnuje se převážně dětem.

Z přezdívky Železný muž má legraci. „Ze železa jsem nebyl. A dnes už si připadám spíš jako Plecháč,“ vtipkoval vítěz Světové série z roku 1983.



Rekord v počtu zápasů po sobě vytvořil přesto, že měl třeba pochroumaný prst. Stoprocentně fyzicky se prý cítil jen první den na začátku sezony. „Pak už se k tomu jen snažíte přiblížit, ale s touhou a zaujetím pro baseball překonáte vše.“ Láska k baseballu, umění a fyzické předpoklady označil za základ rekordu.

„Potřeba je také štěstí,“ doplnil Ripken a při zmínce o českém pivu v legraci dodal: „Chutná mi, takže to je vlastně tajemství dlouhověkosti. Ale děti to neučím.“ V současnosti má z aktivních hráčů nejvíce zápasů v řadě na kontě Alcides Escobar, spojka Kansas City odehrála přes 340 zápasů a musela by hrát do 45 let, aby Ripkena překonala. „Možné to je, ale bude to pár let trval,“ usmál se Ripken.

Baseball má v krvi. Jeho otec byl trenérem a nadšení pro pálkovací sport po něm zdědil. „Miluju baseball, což mi pomáhalo i v dobách, kdy jsem se necítil nejlépe. Baseball je jako život a život je jako baseball,“ prozradil své motto.



Ve svých odpovědích opakoval, jak se snaží propojovat baseball s životem. „Vychovává individuality a zároveň učí každého spolupracovat v týmu. Přesně jako v životě. Baseball člověka naučí, že s vytrvalostí dosáhne svého,“ řekl rodák z Marylandu, který na škole býval nadhazovačem, ale později si zvolil pozici polaře.

„Nadhazovač je ve hře jednou za pět dnů a já chtěl hrát každý den.“ Z českých sportovců zná například Jaromíra Jágra. V dětství se mu totiž líbil hokej, ale nenarodil se v hokejové části USA. „Rybníky u nás nezamrzaly. Hráli jsme na ulici a obdivoval jsem, jak se ti kluci naučí skvělé kousky s pukem,“ uvedl.

Po kariéře se vrhl na propagaci baseballu. Od roku 2007 je vyslancem MLB a podobně jako v Česku už byl třeba v Číně a Japonsku. „Baseballový jazyk je všude stejný. A předávat znalosti dětem je to nejlepší,“ konstatoval.

Člen Síně slávy MLB absolvoval o víkendu kempy s dětmi v pražské Krči a v Plzni. Autor 431 homerunů dětem ukazoval, jak správně odpalovat. „Klíčové je načasování. Síla vychází ze zadní nohy a hlavní je dřina,“ říkal na hřišti. Z dětí a jejich schopností měl radost. „V Číně neměli o hře moc ponětí, ale tady můžu k dětem přistupovat stejně jako doma. A bylo skvělé, že informace nasávaly jako houby,“ řekl.