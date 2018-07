FOTO: Nejdražší brankáři světa, Alisson lepší Buffona. Kde je ale Čech? A co další legendy?

PRAHA Ve čtvrtek 19. července 2018 udělal Liverpool z Brazilce Alisson Beckera nejdražšího brankáře fotbalové historie. Do AS Řím za něj pošle 62,5 milionů eur (cca 1,9 milionů korun). Alisson tak překonal legendárního Itala Gigiho Buffona, který byl na čele tohoto žebříčku dlouhých 17 let.

My vám nyní nabízíme deset seznam deseti nejdražších brankářů historie dle specializovaného webu Transferkmarkt.com, přičemž částky jsou uváděný v eurech a v době uskutečnění přestupu.

Schválně, na kolik jmen ze žebříčku si vzpomenete, kolik z nich znáte? Do galerie jsme zařadili také Petra Čecha, který se do elitní desítky, podobně jako třeba španělská legenda Iker Casillas, nedostal.



Uvidíme, jak tímto pořadím případně zamíchají Španěl David de Gea (už v něm je) a Belgičan Thibaut Courtois, o kterých se spekuluje v souvislosti s jejich odchodem z Manchesteru United, respektive Chelsea zpět na Pyrenejský poloostrov.