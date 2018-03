FOTO: Doma ji bil ex-mistr světa. Bývalá boxerská šampionka nyní dobývá soutěže krásy

MAGDEBURG/PRAHA Němce Taťáně Genrichové je sice teprve čtyřiadvacet let, za svůj život toho ale tato sličná Němka narozená v ruském Bělgorodu stihla celkem dost.

Bývalá boxerka, hvězda soutěží krásy, ale také pilná studentka, která dlouho žila v bouřlivém vztahu s německým boxerem a bývalým mistrem světa Robertem Stieglitzem. Toť ve zkratce Taťána Genrichová, která minulý týden vyhrála v Magdeburgu další souboj sličných dívek na pódiu před porotou.

Co na tom, že do výšky elitních modelek ji něco málo chybí. Genrichová měří pouze 167 centimetrů a váží 48 kg. „Poprvé jsem soutěž krásy vyhrála v šestnácti letech. Byla to moje první soutěž a hned vítězná,“ usmívala s korunkou Miss Glamourface 2018 v rozhovoru pro deník Bild čtyřiadvacetiletá dívka, která slovanský původ nezapře.



Poté si dala od modelingu pět let přestávku. Důvod? Box, ve kterém se stala celkem třikrát německou amatérskou šampionkou, studium a také vztah s Robertem Stieglitzem, kazašským rodákem žijícím taktéž v Magdeburgu.

Boxerský tréninky Taťány Genrichové:

Dlužno dodat, že s týmovým parťákem Lukáše Konečného ve stáji SES Boxing, který je o dvanáct let starší než Genrichová, zažila pořádně bouřlivé čtyři roky. Dvakrát – v letech 2012 a 2013 – musela u nich doma zasahovat policie kvůli domácímu násilí.



„Už je to minulost. Vycházíme spolu velmi dobře, podporujeme se navzájem. Byla to pro nás oba dobrá zkušenost. Dokonce mi k posledním triumfu vždy gratuloval,“ usmívá se drobná blondýnka. Její přírodní barvou přitom je hnědá.

„Je to čistě pracovní záležitost. Před jednou ze soutěží v roce 2015 jsem zjistila, že předchozí ročníky vyhrály blondýnky. Tak jsem se nechala obarvit. A ono to vyšlo,“ vypráví Genrichová, která neměla v předchozích letech snadný život nejen s bývalým světovým šampionem v super střední váze, ale také s fanoušky a lidmi na sociálních sítích.

Boxerský trénink Taťány Genrichové:

V multikulturním Německu totiž někteří lidé těžce nesli, že se Genrichová narodila v jiné zemi a že i v současné době má s německým jazykem určité problémy. „Bohužel, někteří lidé jsou závistiví a hloupí. Přitom v Německu žijeme od mých sedmi let, v Magdeburgu už žili moji prarodiče. Mí rodiče se poté odstěhovali do Bělgorodu, aby se poté do Německa vrátili,“ vysvětluje svůj původ dívka, kterou na instagramu sleduje přes 31 tisíc lidí.



A která ukazuje, že ani sportovní úspěchy a fyzická krása nejsou zárukou pohodového a poklidného života. Genrichová si ale nestěžuje. A dokonce pro ni není modeling první volbou pro to, čemu se chce věnovat.

„Studovala jsem cestovní ruch a cizí jazyky. Ráda bych pracovala cestovala a pracovala coby tlumočník. A také bych se ráda stala také Miss Bikini Fitness,“ dodává na závěr s tím, že box patří do jejího života i nadále a věnuje se mu alespoň třikrát denně.

Genrichová trénuje za pomoci elektrošoků do svalstva: