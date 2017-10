Fotbalový svaz se zlobí. Kvůli dotacím posílá ministrovi školství otevřený dopis

PRAHA Fotbalová asociace ČR hodlá v otevřeném dopise požádat ministra školství, mládeže a tělovýchovy Stanislava Štecha, aby urychleně řešil problém s nově vypsanými podmínkami dotační výzvy v programu IV.

Ty totiž neumožňují žádat o peníze jednotlivým klubů, ale pouze FAČR, která však peníze následně nesmí přerozdělit. Klubům tak podle asociace hrozí bankrot.



„Výbor z principu nesouhlasí s tím, jak je vypsán program IV. Proto budeme psát panu ministrovi otevřený dopis, aby situaci řešil,“ uvedl generální sekretář FAČR Rudolf Řepka na tiskové konferenci po zasedání výkonného výboru.

Požadavky ministerstva školství v dotačním programu na provoz a údržbu vlastních i oddílových sportovišť nesplňuje až 90 procent sportovních klubů a tělovýchovných jednot.

Česká unie sportu jim však doporučuje, aby přesto o dotace žádaly.

Ve fotbale se to týká 3500 klubů. „Chtěly by žádat, ale nemohou, protože jim to podmínky neumožňují. Při prvním vypsání programu jsme posbírali žádosti na zhruba 180 milionů korun. A teď to bude nula,“ prohlásil Řepka.

„To je diskriminační z pohledu ministerstva. Nevíme, proč se ministerstvo rozhodlo jít touto cestou. Týká se to všech sportů, nejen fotbalu,“ přiznal.

„Jediný, kdo podmínky splňuje, je FAČR jako organizace, ale nesmí se to distribuovat dál mezi kluby,“ dodal Řepka.

Pro malé fotbalové kluby je podle něj situace likvidační.

„Komunikujeme s kluby a vidíme, že je to obrovský problém. Nemají na vodu a energii, děti se nemají kde převlékat. Týká se to i peněz do infrastruktury. Je to kritická situace.“

„My ani nemůžeme vytvořit krizový plán, protože takovou sumu může nahradit jen ministerstvo, které ty peníze má, ale z nějakého důvodu nechce, aby se peníze dostaly až ke koncovým uživatelům,“ dodal Řepka.