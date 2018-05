Fotbalový svaz nadělil rekordní sumu klubu v Osvětimanech, za který ‚kope‘ Mynář

PRAHA Přes 100 milionů korun rozdělovala Fotbalová asociace ČR z loterií za rok 2016. Peníze, které měly jít do mládežnického fotbalu, však doputovaly povětšinou na jiné adresy. Rekordní částku obdržel klub z Osvětiman na Zlínsku, kde člena výkonného výboru dělá kancléř prezidenta republiky Vratislav Mynář. Radiožurnálu se navíc podařilo zjistit, že nejvíce financí putovalo v roce 2016 do Libereckého a Plzeňského kraje, kde vládnou tehdejší svazoví šéfové Miroslav Pelta a Roman Berbr.

Že klub z Osvětiman dostal nejvyšší částku oproti všem ostatním podarovaným klubům, nejprve půl milionu a pak dalších 300 tisíc korun, to kancléř Mynář neví.



„Já nevím. To se musíte zeptat toho, kdo to rozděloval. Já se sem chodím poveselit za panem jednatelem za starostou,“ řekl Radiožurnálu Mynář, který je přitom členem výkonného výboru TJ Osvětimany.

Podle místopředsedy klubu a zároveň starosty obce Otakara Berky měly Osvětimany prostě jen štěstí.

„Nevím, kdo co dostává. Já to nesleduju jak vy. My jsme dali žádost a peníze musíme řádně vyúčtovat. A to děláme. Vy všichni hledáte pořád jen něco na Mynáře. Mynář je normální občan,“ rozčiluje se Berka.



Miloš Zeman s Vratislavem Mynářem.

Zatímco „Mynářův“ klub inkasoval 800 tisíc korun, další klubu z šesté nejvyšší soutěže dostaly částky jen v řádu desetitisíců korun.



„Pro nás jsou to (800 tisíc korun) minimálně dva roční rozpočty, a to si myslíme, že máme docela slušný rozpočet,“ přiznal Josef Jandouš z konkurenčních Nedachlebic, které hrají s Osvětimany v I.A třídě zlínského kraje.



V roce 2016 bylo přitom naposledy, kdy fotbalový svaz přímo rozhodoval o tom, kam peníze z loterií poputují. Od minulého roku už peníze putují do státního rozpočtu a přerozděluje je ministerstvo školství.

Současné vedení svazu však odmítlo rozkrýt, podle jakého klíče peníze tehdejší šéfové rozdělovali.

„Pokud jde o konkrétní mechanismy rozdělování všech finančních prostředků, včetně těchto ‚loterijních peněz‘, je potřeba opětovně konstatovat, že FAČR je stále obviněná jako právnická osoba,“ uvedl mluvčí svazu Michal Jurman.

Miroslav Pelta (vpravo) a Roman Berbr na finále Fed Cupu v roce 2011.

„Orgány činné v trestním řízení prověřují mimo jiné i mechanismy rozdělování finančních prostředků v naší asociaci. Na doporučení našich právních zástupců FAČR, kteří nás obhajují v trestním řízení, nebudeme tuto konkrétní věc nijak detailněji komentovat,“ dodal.

Radiožurnálu se navíc podařilo zjistit, že nejvíce financí putovalo v roce 2016 do Libereckého a Plzeňského kraje.



Tedy tam, kde fotbalově vládne někdejší předseda FAČR Miroslav Pelta, resp. současný místopředseda FAČR a faktický vládce českého fotbalu Roman Berbr.

Majitel Jablonce a zároveň šéf Libereckého krajského svazu Pelta, jehož kraj dostal 2,09 milionu korun, se k celé kauze odmítl vyjádřit.



„Nezlobte se. Já jsem stíhaný a po dohodě s právníky nebudu nic komentovat do doby, než bude věc vyřešena,“ uvedl Pelta.

Zvláštní přerozdělení však namíchlo někdejšího ligového rozhodčího, Berbrova blízkého známého a současného šéfa jihočeského fotbalu Jana Jílka.



„Pro mě je to šokující informace. Já ty sumy od vás slyším poprvé. A řeknu to na rovinu: my tady obtočíme každou korunu a pak se dozvíte, že některé kraje mají takhle nafouknutej polštář,“ rozčiluje se Jílek.