Foldyna se pustil do komentátora Bosáka. ‚Je to český Krhounek. I Trump Putinovi poděkoval‘

PRAHA Místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna je znovu v akci. Nejprve v květnu bránil vlastním tělem odpůrcům jízdy ruského motorkářského gangu Noční vlci, nyní zase bránil Rusko tak, že se opřel do komentátora České televize Jaromíra Bosáka. Ten totiž po finále mistrovství světa ve fotbale řekl, že Rusové uspořádali sice šampionát dobře, ale šampionát se tam z mnoha důvodů neměl konat.

„Bosák nám ukázal kdo v České veřejnoprávní televizi vlastně dnes je. Tedy čest výjimkám, ty tam jsou také. Bohužel podobných bosáků je tam více,“ napsal na svém facebookovém profilu.

„Trump na rozdíl od českého krhounka Bosáka vysekl Putinovi poklonu za mistrovství ve fotbale,“ poukázal Foldyna na pondělní vyjádření prezidenta USA při setkání s Putinem v Helsinkách.

Jaromír Bosák

Jaromír Bosák svůj postoj obhajoval na svém facebookovém profilu tím, že si nikým nenechá diktovat, co si má myslet.



A opřel se i do diskutujících pod svým příspěvkem „Zastavil jsem se u báťušky cara. Teda vlastně prezidenta. Ale v Rusku to kapánek splývá.“

„Jsem naučený říkat to, co si myslím. A sport nejde oddělit od všeobecných věcí. A že se nějakým rusofilům nelíbí, to co řeknu? To mě ani trochu nezajímá,“ uvedl.