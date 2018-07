Filozof, historik i politik. A pokud Bardet ovládne i Tour, stane se i hrdinou národa

PRAHA Laurent Fignon podruhé v roce 1984. Bernard Hinault popáté v roce 1985... a potom tak dlouho nic. Francie čeká a čeká, doufá a trpí. Už 33 let. Tour je její závod, její národní klenot. Ale Tour už tak dlouho ovládají cizáci. Kdy opět bude triumfovat na Champs-Elysées domácí bojovník?

Richard Virenque a Laurent Jalabert, velcí kandidáti předních příček z konce 20. století, se „utopili“ v bažině dopingových sítí. Následující generace byly pak příliš slabé.

Ale to už neplatí...

Kdo tedy tu kletbu prolomí?

Thibaut Pinot k tomu byl předurčován, jenže když se zbavil fóbie ze sjezdů, dostavily se potíže těla. Ze třetího místa pořadí se v poslední horské etapě Gira ocitl na hraně kolapsu, vzdal závod... a nedlouho poté se s vyždímaným tělem zřekl i svých ambicí startovat na Tour.

Warren Barguil, loni tak moc slibný, není schopný po přestupu z týmu Sunweb do stáje Fortuneo najít sám sebe. Ani jednou v sezoně nedokončil etapový závod v Top 10.

Naděje celé země tedy nyní spočívají na 27letém chlapíkovi z Brioude.

Romain Bardet.

Nesloží se pod tímto tlakem?

„Ne,“ ujišťuje. „Jsem na něj zvyklý už od roku 2013. Lidé toho ode mě na Tour spoustu očekávají a já se s tím naučil žít. Existují horší věci v životě.“

Naučil se toho mnohem víc. Třeba jak tlak proměnit v energii, která vás žene.

„Na Vueltě nemívám na powermetru horší čísla, jenže při Tour mi diváci, stojící na kraji silnice, dodávají sílu navíc, pomáhající mi dostat se na vyšší úroveň. Občas z jejich povzbuzování dostávám až husí kůži.“

Bylo mu osm, když skandál stáje Festina drsně zasáhl sebevědomí francouzské cyklistiky a víru v její největší hvězdy.



Snažil se ji navrátit.

Patří do slavné „generace roku 1990“. V roli kapitána národního týmu přijel coby velký favorit na Tour de l´Avenir 2010, prestižní klání jezdců do 23 let, byl však tehdy zaskočen neznámým Nairem Quintanou.

Načež chvíli přemýšlel, že by se raději zaměřil jen na studia.

Až do roku 2012 Bardet skutečně balancoval mezi dvěma světy a své cyklistické ambice mísil se školními. Obdržel titul MBA z obchodního managementu na Vyšší ekonomické škole v Grenoblu. V rámci studií pracoval jako PR agent v ragbyovém klubu.

Rozhodně není typickým cyklistickým profesionálem.

Nejraději ze všeho čte politické časopisy, je schopný dlouze diskutovat o činech Donalda Trumpa, na Twitteru s oblibou cituje filozofy, miluje historii.

Ovšem zároveň je na kole extrémně ambiciózní.

V roce 2011 jej manažer Vincent Lavenu pozval do týmu FdJ.

Při svém debutu na Tour 2013 dojel Bardet patnáctý a třásl si rukou s francouzským prezidentem.

V sezoně 2014 skončil na Tour šestý, o rok později tu poprvé vyhrál etapu. Předloni byl celkově druhý, loni třetí.

Klepe na bránu k titulu. Usilovně na ni klepe. Snaha projít jej loni vehnala až do stavu naprostého vyčerpání.

Vzpomínáte na tu scénu? Rozhodující časovka v Marseille, vrcholící na stadionu Vélodrome. V té časovce selhal. O jedinou vteřinu uhájil alespoň celkové třetí místo před dotírajícím Mikelem Landou. Přesto, že tehdy ze sebe vydal naprosto vše.



Seděl potom opřený o zeď stadionu, hlavu v ručnících, hleděl do prázdna, sám byl prázdný, dokonale zničený.

Nic už v jeho těle nezbylo.

Letos, v 27 letech Bardet říká: „Jsem fyzicky i mentálně silnější než před rokem. Nejsem snílkem. Vím, čeho jsem schopný a čeho ne. Jedno francouzské přísloví říká: Vaše chuť roste podle toho, co jíte. V každém závodě objevuji svůj potenciál a své limity. A vím, že ještě nejsem na limitu.“

Také proto se letos tolik zaměřil i na trénink časovky.

Také proto jej na vysokohorské soustředění před Tour nedoprovázel do Sierra Nevady už pouze jeho otec, jako ještě před čtyřmi lety, ale i celý podpůrný tým jezdců, trenérů, sportovních ředitelů a mechaniků, stejně jako týmový lékař a navrch specialista na trénink ve vysokohorském prostředí.

Také proto spolupracuje i s nutričním specialistou a psychologem.

„Chci Tour opět opouštět s vědomím, že jsem tam ze sebe vydal to nejlepší, bez ohledu na konečný výsledek,“ vykládá. „Nejdůležitější je dosáhnout vnitřního míru se sebou samým.“

Podle Vincenta Lavenua je rozeným typem šampiona.

Another trainingcamp in the books. Hope to see you again in a few days, you merciless mountains!  pic.twitter.com/mKHaiWYt23