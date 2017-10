Ferrari je důležitější, pomáhali jsme jim k výhře, připustil Ecclestone

Londýn Bývalý promotér formule 1 Bernie Ecclestone přiznal, že se v době svého působení v čele prestižního seriálu snažil maximálně pomáhat týmu Ferrari. Italská značka je totiž podle dlouholetého šéfa F1 pro mistrovství světa nesmírně důležitá.

„Pomáhat Ferrari bylo vždy to nejrozumnější, co mohl člověk udělat,“ řekl Ecclestone německému listu Die Welt. „Podívejte: Týmy jsou pro formuli 1 důležité, ale Ferrari je ještě důležitější. Proto se v průběhu let udělalo hodně pro to, aby se Maranellu pomohlo k výhře,“ připustil sedmaosmdesátiletý Ecclestone.

Ferrari podle něj podporoval i bývalý šéf Mezinárodní automobilové federace (FIA) Max Mosley. „On i já. Všichni jsme chtěli, aby se Ferrari dařilo,“ řekl Ecclestone, jenž ztratil ve formuli 1 vliv po převzetí seriálu společností Liberty Media.

Ferrari je se 16 jezdeckými tituly a 228 vyhranými závody nejúspěšnějším týmem historie F1.