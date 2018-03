Fenomenální Shiffrinová a Hirscher zapsali ve finále SP rekordní výhry

Finále SP v sjezdovém lyžování v Aare (Švédsko) Ženy - slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:46,42 (52,09+54,33), 2. Holdenerová (Švýc.) -1,58 (52,81+55,19), 3. Hansdotterová (Švéd.) -1,59 (52,93+55,08), 4. Haverová-Lösethová (Nor.) -1,72 (53,15+54,99), 5. Schildová (Rak.) -1,79 (52,58+55,63), 6. Gisinová (Švýc.) -1,99 (53,21+55,20), 7. Gallhuberová -2,05 (52,78+55,69), 8. Liensbergerová (obě Rak.) -2,15 (53,63+54,94), 9. Swennová-Larssonová (Švéd.) -2,19 (53,30+55,31), 10. Mielzynská (Kan.) -2,20 (53,50+55,12). Konečné pořadí slalomu (po 12 závodech): 1. Shiffrinová 980, 2. Holdenerová 705, 3. Hansdotterová 681, 4. Vlhová (SR) 679, 5. Schildová 463, 6. Haverová-Lösethová 351, ...50. CAPOVÁ 12, 53. DUBOVSKÁ (obě ČR) 7. Průběžné pořadí SP (po 38 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1773, 2. Holdenerová 1168, 3. Rebensburgová (Něm.) 977, 4. Goggiaová (It.) 958, 5. Vlhová 888, 6. Weiratherová (Švýc.) 887, ...61. LEDECKÁ 101, 114. CAPOVÁ 12, 118. PAULÁTHOVÁ 8, 119. DUBOVSKÁ (všechny ČR) 7. Muži - obří slalom: 1. Hirscher (Rak.) 2:13,63 (1:13,89+59,74), 2. Kristoffersen (Nor.) -0,23 (1:14,48+59,38), 3. Muffat-Jeandet (Fr.) -0,26 (1:14,39+59,50), 4. Meillard (Švýc.) -0,68 (1:14,62+59,69), 5. Kranjec (Slovin.) -1,10 (1:14,56+1:00,17), 6. Olsson (Švéd.) -1,58 (1:15,26+59,95), 7. Fanara (Fr.) -1,60 (1:15,48+59,75), 8. Ford (USA) -2,06 (1:15,75+59,94), 9. Murisier (Švýc.) -2,07 (1:15,90+59,80), 10. Eisath (It.) -2,11 (1:15,87+59,87) a Feller (Rak.) -2,11 (1:15,55+1:00,19). Konečné pořadí obřího slalomu (po 8 závodech): 1. Hirscher 720, 2. Kristoffersen 575, 3. Pinturault (Fr.) 329, 4. Feller 309, 5. Olsson 299, 6. Kranjec 272. Průběžné pořadí SP (po 36 z 37 závodů): 1. Hirscher 1620, 2. Kristoffersen 1285, 3. Svindal 886, 4. Jansrud (oba Nor.) 884, 5. Feuz (Švýc.) 856, 6. Pinturault 707, ...158. BERNDT (ČR) 1.