Federera jsme nezklamali, říká šéf pražské O2 arena po blyštivém Laver Cupu

PRAHA Pražská O2 arena před týdnem prošla asi největší proměnou za dobu své existence. „Naučili jsme se připravit akci, jaká tu ještě nebyla,“ ocenil ředitel haly Robert Schaffer jeden z přínosů pořádání tenisového Laver Cupu.

Praha jako hostitelské město prvního ročníku tenisového Laver Cupu uspěla.

„Máme výbornou arénu, stejně skvělý tým lidí, velké zkušenosti z pořádání velkých mezinárodních akcí a také vynikající tenisové publikum, to vše v jednom z nejkrásnějších měst Evropy,“ vypočítával klady Robert Schaffer, šéf O2 areny, kde v rámci akce hráli své zápasy hvězdní Roger Federer či Rafael Nadal.

LN Co říkáte na to, že Laver Cup i atmosféru a prostředí O2 areny chválili fanoušci z celého světa?

Mám z toho obrovskou radost a také to beru jako velké zadostiučinění, protože se zúročila roční tvrdá práce, v posledních týdnech s minimem spánku pro stovky lidí, kteří se na přípravách podíleli.

LN Jak velká pocta pro vás je takovou soutěž pořádat jako první, zvlášť když nyní její význam nejspíš ještě poroste?

Jak řekl šéf Laver Cupu a agent Rogera Federera Tony Godsick, Praze už prvenství nikdo nevezme, i když trofej bude putovat mezi metropolemi různých světadílů. Pro O2 arenu je to reference, která ji posouvá opět o stupínek výše mezi nejžádanější moderní a multifunkční arény na světě.

LN Proč si myslíte, že jste dostali přednost před Berlínem, Milánem či Rotterdamem?

Máme výbornou arénu, stejně skvělý tým lidí, velké zkušenosti z pořádání velkých mezinárodních akcí a také vynikající tenisové publikum, to vše v jednom z nejkrásnějších měst Evropy. Nepodcenili jsme ani první dojem, když jsme na zahajovací jednání – tehdy jsme ani neznali formát turnaje – nechali uspořádat oběd v nejluxusnějším prostoru O2 areny s výhledem na celou halu. Pak samozřejmě zapůsobila celá řada následujících jednání a prezentací společně s Českou sportovní, kterými jsme je přesvědčili, že i tak unikátní akci dokážeme udělat.

LN Dá se Laver Cup srovnat s něčím, co jste v O2 areně již pořádali? Případně k něčemu připodobnit? K hokejové NHL nebo třeba ke koncertu Madonny?

Laver Cup je srovnatelný snad jen s mistrovstvím světa v hokeji. Například co do objemu VIP cateringu jsme s Laver Cupem překonali dosavadní rekord hokejového mistrovství světa z roku 2015, když jsme servírovali deset tisíc VIP menu denně. Během tří dnů jsme arénu vyprodali pětkrát za sebou na pět herních bloků. Vystoupení Madonny je akce, která jede v rámci tour, každý ví, co má dělat, během několika hodin je postaveno a ve dvě hodiny ráno po koncertu je celá produkce pryč. Laver Cup ale předtím nikdo nikdy nedělal. Přípravy proto trvaly dlouho. Naším úkolem bylo zhmotnit sen a vizi tvůrců.

LN Jak obtížné bylo splnit všechny jejich podmínky?’

Otcem myšlenky Laver Cupu je Federer a jeho agentura. Kromě Švýcarů a Američanů na tom také dělali Australané, kteří se se svým 150členným televizním štábem a 50 kamerami postarali o televizní přenos snů. Spolu s nimi jsme se učili – a troufám si říct, že naučili – připravit akci, jaká tu z hlediska sportovního, mediálního a marketingového ještě nebyla. Společně jsme takzvaně napsali manuál, který lze do jisté míry aplikovat na Chicago, kde bude Laver Cup za rok, a pak na další světové arény.

LN Měl někdo z VIP hostů netradiční požadavky?

Už od začátku jsme věděli, že na takovou akci přijedou návštěvníci z celého světa, a to ze všech příjmových vrstev. Proto jsme nastavili velký počet cenových kategorií, aby si každý dokázal vybrat. Nejnáročnější hosté byli v tzv. Rocket Clubu, kde si pochutnávali jako v michelinské restauraci. Na druhé straně byly vstupenky pod tisíc korun za jeden hrací blok do vyššího patra arény. Všichni si tak podle mě mohli přijít na své a s žádnými nestandardními požadavky jsme se příliš nesetkali.

LN Jak jste se v průběhu akce cítil?

Nejprve převládaly starosti, aby vše proběhlo, jak jsme naplánovali. Během turnaje jsem ale cítil čím dál větší hrdost, že všechno funguje, a mohl jsem se radovat spolu s našimi partnery i hosty ze skvělého tenisu.

LN V čem to bylo pořadatelsky jiné než třeba finále Davis Cupu nebo Fed Cupu?

V hodně věcech. Jiné hlediště – spodní část tvořily speciálně dovezené tribuny, které pomohly zvýšit kapacitu. Jiné bylo osvětlení arény, zázemí pro hráče, speciální branding, počet úrovní VIP služeb, fanzóna vedle arény a tak dále. Tedy vše ve prospěch Laver Cupu. Na obranu českých týmů si ale dovolím tvrdit, že ve finále Davis Cupu v roce 2012 aréna bouřila radostí ještě o stupínek víc.

LN Radili jste se s někým před soutěží – třeba s organizátory Turnaje mistrů – ohledně pořádání tak velké akce?

Na Turnaj mistrů v Londýně jsme se loni jeli schválně podívat. Díky dobrým kontaktům s šéfem londýnské O2 areny jsme mohli nahlédnout i do zázemí. Myslím, že jsme ve srovnání s Turnajem mistrů uspěli. Potěšilo mě i hodnocení samotných hráčů, kteří mluvili i o lepší atmosféře a podmínkách než na US Open.

LN Kolik pořadatelů a dalších lidí, kteří se starají o hosty, jste o víkendu museli vyslat do práce?

Pracovalo tu na dva tisíce lidí, včetně asi stovky dobrovolníků.

LN A co bezpečnost? Jakým způsobem ji hlídáte, když na akci přijde až 80 tisíc lidí?

O2 arena patřila od roku 2004 mezi arény s nejvyššími bezpečnostními standardy. Na posledním setkání evropské asociace arén (krátce po útoku v Manchesteru) jsme přednášeli o našich bezpečnostních opatřeních. Laver Cup patřil k akcím, kde se standardní opatření ještě zvyšovala. Stavěl se vnější perimetr, aby probíhala dvojitá kontrola příchozích. Aréna procházela několika pyrotechnickými prohlídkami. Pomohl i v létě nainstalovaný nový kamerový systém, včetně kamer s vysokým rozlišením. Dále třeba betonové bloky na příjezdové komunikaci. A další opatření, která nechci přibližovat.

LN Jak těžké bylo předělat hokejové rozměry a především hokejové šatny pro potřeby tenistů?

Hokejisté by to tu nepoznali. Šatny vypadaly úplně jinak. A tribuny už jsem zmiňoval.

LN Co jste servírovali hostům? Lišilo se to nějak od vašeho klasického cateringu z jiných akcí?

Catering musíme mít vždy na nejvyšší úrovni, stejně jako na našich jiných akcích. Snažíme se vždy i o vhodnou kreativu, zde se soupeřilo mezi Evropou a světem také lahůdkami, s nadsázkou třeba tygřími krevetami proti iberské šunce. Nicméně rozdíl oproti jiným akcím byl v počtu kategorií luxusu, klienti si mohli vybrat z osmi úrovní gastronomické nabídky. Náš šéfkuchař Tomáš Kněž vedl tým 200 kuchařů a desítek dalších spolupracovníků, kteří to obrovské vypětí zvládli a navařili na jedničku.

LN Splnil Laver Cup vaše finanční představy? Nebo byste si příště řekli o víc peněz?

Akce dosáhla očekávané výnosnosti. Faktem ale je, že její mimořádnost a náročnost zároveň generovala náklady, které se daly v začátcích jednání těžko předvídat.

LN Počítám, že akce byla zisková. Mohl byste říct, v jakých přibližných číslech se dá zisk počítat? A jaký byl rozpočet akce?

Ziskovosti jsme dosáhli a to nám umožňuje reinvestovat prostředky do arény za účelem dalšího zkvalitnění prostředí, technologií a služeb. Ovšem čísla k jednotlivým akcím nezveřejňujeme. Celkový rozpočet na té nejvyšší úrovni včetně odměn tenistů neznáme, ten spadal pod mezinárodního organizátora Laver Cupu.

LN S tím souvisí další otázka. O kolik lepší pozici po zvládnuté akci těchto rozměrů budete mít při domlouvání dalších podobných podniků?

Zásadní je ta reference, nejen Laver Cup, ale Prahu a O2 arenu teď zná celý svět a je jasné, že ta zkušenost a úspěšný výsledek pomohou při našich dalších kandidaturách na velké mezinárodní akce.

LN Jistě jste spokojen i s návštěvou. Jak vznikala cenová hladina vstupenek? Nastavili byste ji příště stejně?

Ceny vznikaly na podzim loni. Díky velkému počtu kategorií jsme, myslím, dokázali vyvážit nabídku s poptávkou a přitom umožnili ten zážitek i českým fanouškům. Cena za jeden hrací blok se dvěma zápasy těch největších tenisových hvězd vycházela i do prvního patra, tedy velmi blízko kurtu, na zhruba 2,5 tisíce korun. To je cena srovnatelná s mezinárodními koncerty, které pravidelně pořádáme. I proto bylo vyprodáno.

LN Už znáte přesné množství prodaných lístků?

Laver Cup navštívilo celkem přes 80 tisíc návštěvníků v pěti herních blocích. Třetinu lístků zakoupili zahraniční fanoušci z 50 zemí všech kontinentů.

LN Jaké to bylo, osobně se setkat s legendami jako Laver, Borg, McEnroe, Nadal či Federer? Jak na vás působili?

Předně pro mě jako nadšeného amatérského tenistu to byl obrovský osobní zážitek. A určitě nejsem zklamán. Jsou to obyčejní a milí lidé. Rod Laver mě hned na úvod překvapil poměrně odbornými otázkami na chod arény. Roger Federer ukazoval, že není jen profesionál na kurtu, když osobně dohlížel nad všemi přípravami na celý turnaj. Jsem rád, že jsme ho nezklamali.