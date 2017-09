Bude hrát Barcelona v Anglii? Pokud se odtrhne Katalánsko od Španělska, je to možné

BARCELONA Fotbalisté Barcelony by v budoucnu mohli hrát anglickou, francouzskou či italskou ligu. A to pokud se naplní snahy Katalánska o odtrhnutí od Španělska. Pak by si tamní fotbalové kluby mohly podle katalánského ministra sportu Gerarda Figuerase vybrat, kterou soutěž chtějí hrát.

„V případě nezávislosti si katalánské kluby ze španělské ligy, tedy Barcelona, Espaňol a Girona, budou muset vybrat, kde chtějí hrát. Ve španělské lize, ale třeba italské, francouzské či anglické lize,“ prohlásil Figueras.



Je to stejný případ, jako když kluby z Andorry hrají ve španělských fotbalových a basketbalových soutěžích. Monako zase hraje ve Francii a velšské kluby jsou v Anglii. Takže UEFA nemá nic proti tomu, když kluby hrají v lize jiné země,“ dodal katalánský ministr sportu.

Referendum o nezávislosti má v Katalánsku proběhnout v neděli. Španělské úřady se ho však snaží překazit. Vláda do Katalánska poslala na 10 tisíc policistů a příslušníků civilní gardy, kteří mají obsadit volební místnosti. Vládnoucí separatistická koalice Katalánska se zavázala, že v případě souhlasu s odtržením vyhlásí nezávislost na Španělsku do 48 hodin.